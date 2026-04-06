זבולון סימן-טוב, שנחשב ליהודי האחרון שהתגורר באפגניסטן, חגג השנה את ליל הסדר לבדו בדירתו באשדוד.

בערב החג קיבל ביקור מפתיע מהרב עובדיה דהן, יו"ר המועצה הדתית, שהגיע אליו עם ארוחות חג ומצות יד מהודרות.

הרב דהן שמע על שהותו של סימן-טוב באשדוד רק בשבוע האחרון מקרוב משפחתו, שחשש להגיע אליו בעצמו בשל המצב הביטחוני.

"כשנכנסתי לחדרו, זבולון קיבל את פניי בשמחה ובכבוד רב, נישק את ידי ואמר 'תבורך בכל הברכות'", סיפר הרב דהן. "ציינתי לו שכעת, כשהוא חוגג את חג הפסח, הוא זוכה לצאת מעבדות לחירות - לא כפי שהיה באפגניסטן תחת משטר הטליבאן".

סימן-טוב, סוחר שטיחים לשעבר, היה מאחרוני היהודים בקאבול. הקהילה היהודית באפגניסטן מנתה בעבר אלפים, אך מאז הקמת המדינה רובם עלו לישראל או היגרו לחו"ל. סימן-טוב התעקש להישאר כדי לשמור על בית הכנסת היחיד שנותר בקאבול, שם התפלל מדי יום עם טלית ותפילין.

בעקבות הנסיגה האמריקאית והשתלטות הטליבאן לפני כחמש שנים, חייו היו בסכנה ממשית. באמצעות סיוע מיוחד של איש העסקים הישראלי-אמריקאי מוטי כהנא, הוא נמלט לטורקיה, ומשם עלה לישראל לפני כשנה בסיוע הסוכנות היהודית.

"כל מטרתי להישאר הייתה בגלל בית הכנסת ששמרתי עליו והתפללתי בו", סיפר סימן-טוב. "אך משנעשה המצב חמור ביותר, בלית ברירה הייתי חייב לעזוב. ב"ה אנחנו חיים".

לסימן-טוב קשרי משפחה בישראל, ביניהם דודו המנוח, הרב צבי סימן-טוב, שכיהן כרבה הראשי של אפגניסטן וראש קיבוץ בישיבת "חזון עובדיה", ונפטר לפני כארבע שנים. כיום הוא מתגורר לבדו באשדוד בחסות הסוכנות היהודית.