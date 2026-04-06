לקראת הבחירות הקרובות, שורה של אסטרטגים פוליטיים שעבדו עם נפתלי בנט לאורך השנים שרטטו בראיון למאיר ברגר בעיתון 'המבשר' מספר תרחישים אפשריים למקרה שבו לא תהיה הכרעה ברורה כשאף גוש לא יצליח להציג 61 מנדטים ללא המפלגות הערביות.

האסטרטג הפוליטי נבו כהן מעריך כי תרחיש אפשרי הוא הקמת ממשלת מעבר בראשות בנט. "בנט יקים ממשלה בתמיכת הערבים ואז יפזר את הכנסת. הוא מרוויח בכך שהוא יכהן כראש ממשלת מעבר. הוא יודע שזו לא ממשלה להסתמך עליה אבל הלכה למעשה הוא ראש ממשלה בפועל", אמר.

גם משה בסוס תומך בתרחיש זה. "מחנה השינוי נכווה מאוד מהממשלה הקודמת. נדמה שהופנם שם היטב שממשלה שתלויה במפלגות הערביות מתקשה לשרוד לאורך זמן, והנזק המיתוגי והציבורי שלה גבוה מאוד", הוא אמר. "להערכתי, אם תיווצר סיטואציה של היעדר הכרעה, התרחיש הסביר יותר הוא הקמת ממשלת מעבר בלבד".

תרחיש מפתיע נוסף שמעלה נבו כהן הוא אפשרות של שיתוף פעולה עם נתניהו. "לאורך החודשים האחרונים מדברים איתי לא מעט אנשים במערכת הפוליטית על כך שתופעת החרם על נתניהו הסתיימה. כל אלו ששוחחו איתי - והם מגיעים מכל מיני מפלגות באופוזיציה - מוכנים לדון על ישיבה תחת נתניהו", הוא חשף.

לדבריו, "לא אתפלא אם לאחר הבחירות ייעשו ניסיונות לשבת תחתיו. וזו תהיה דילמה גדולה מאוד עבור נתניהו", בהתייחס לקמפיין הצפוי של בן גביר בנושא.

פרופ' אשר כהן מעלה שאלה מעניינת: "יש איזו נטייה אוטומטית לחשוב שבמידה ותהיה לבנט אפשרות להרכיב ממשלה הוא יהיה זה שירכיב אותה ויהיה ראש ממשלה. ממש לא בטוח".

לדבריו, "אפילו אם בליל הבחירות יתברר שהוא ראש המפלגה הגדולה במחנה. ביום הזה יבואו אליו שותפיו ויזכירו לו נשכחות: בפעם הקודמת הפכת לראש ממשלה עם 7-6 מנדטים ואנחנו אפשרנו זאת. כעת הגיע תורנו".

ד"ר רועי וולף מעריך כי "אם נפתלי בנט יראה נתיב ריאלי לראשות הממשלה, סביר שיבחן כל אפשרות פוליטית שתאפשר זאת. עם זאת, ניתן להעריך כי הפעם ינסה לבנות רשימה ממושמעת יותר פוליטית כדי להימנע מחוסר היציבות שאפיין את ממשלתו הקודמת".

הפרשן איתמר פליישמן הביע ספקנות לגבי יכולתו של בנט לפצל את מחנה הימין. "הוא ינסה לפצל את מחנה הימין ולקחת אליו אי אלו מפלגות - אבל להערכתי זה לא יקרה, זה חסר סיכוי", הוא אמר.

לדבריו, "נפתלי בנט מזלזל בציבור החרדי, באורח חייו. הוא חושב שהכל פוליטיקה וברגע האמת אפשר לקנות כל אחד עם הבטחות סרק. החשיבה הזו היא אנטי חרדית. מי שחושב כך - טועה בגדול".