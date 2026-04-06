הפרשה המטלטלת סביב קבורתו של חנן עדני ז"ל, הדמות המיתולוגית של קבוצת הכדורגל 'הפועל מרמורק', ממשיכה להסעיר את העיר רחובות.

הנהלת בית החולים קפלן החליטה לערוך תחקיר פנימי מעמיק לבחינת השתלשלות האירועים שהובילו לטעות החריגה והכואבת בזיהוי הגופה.

כזכור, ביום חמישי האחרון נערכה הלווייתו של עדני (84) בבית העלמין מרמורק, אולם לאחר הטקס התברר הנורא מכל: האדם שנטמן אינו חנן עדני, אלא נפטר אחר בעל שם זהה.

הטעות התגלתה רק לאחר הקבורה, מה שהוביל למבצע רגיש ומורכב בבוקר יום שישי; בעצת רב ובהתאם להלכה, הוצאה גופתו של הנפטר מהקבר הטרי, ורק אז הועברה גופתו האמיתית של עדני לידי משפחתו ללוויה חוזרת ומצומצמת.

גורמים בבית החולים 'קפלן' מסרו ל"רחובות ניוז" כי שני הנפטרים המעורבים בפרשה לא נפטרו בין כתלי בית החולים, אלא הובאו מחוץ לו ישירות אל בית הלוויות הפועל במתחם ואשר מנוהל על ידי זכיין חיצוני, וכעת ייבדק האם המחדל אירע בשל כשל בנהלי הרישום והזיהוי של אותו זכיין.

חנן עדני ז"ל היה דמות מרכזית בהפועל מרמורק, ועמד בראש המועדון במשך קרוב ל-40 שנה, עד שעזב את תפקידו לפני כעשור.