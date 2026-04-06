שופט בבית משפט בברוקלין ביטל השבוע הרשעה בת ארבעה עשורים ברצח - וקבע באופן נדיר כי הנאשם "חף מפשע למעשה".

השופט גיי מנגאנו זיכה את קרל מילר (65) מהירי הקטלני שאירע בשנת 1979, ובפסק דין חריג המשתרע על פני 49 עמודים קבע כי קיימות "ראיות ברורות ומשכנעות" לחפותו - החלטה יוצאת דופן במיוחד במערכת המשפט האמריקאית.

מילר הורשע בשנת 1980 ברצח הרב דוד אוקונוב, שנורה למוות בשכונת קראון הייטס בברוקלין. התוקף ירה בו מטווח קצר ונמלט עם תיק שהכיל טלית ותפילין - אירוע שטלטל אז את הקהילה החרדית.

למרות פערים בראיות כבר אז - כולל עד מרכזי שמסר גרסאות סותרות ועדים שלא הצליחו לזהות את מילר - הוא הורשע וריצה כ-30 שנות מאסר.

לאורך כל השנים טען לחפותו, גם במחיר אישי כבד: הוא סירב להודות באשמה אפילו בדיוני שחרור מוקדם, צעד שיכול היה לקצר את מאסרו.

"עכשיו אני לא צריך להילחם יותר", אמר לאחר הפסיקה. "מעולם לא ביצעתי את הפשע הזה".

החלטת השופט שלא להורות על משפט חוזר אלא לקבוע חפות עובדתית מלאה נחשבת נדירה במיוחד, ומעידה על רמת ודאות גבוהה באשר לטעות שנעשתה.

מילר שוחרר בשנת 2019 והמשיך במאמציו לטהר את שמו. משרד התובע המחוזי של ברוקלין מסר כי הוא בוחן את ההחלטה ולא ציין האם יערער עליה.

כעת, לאחר זיכויו הרשמי, תיק הרצח של הרב אוקונוב נותר פתוח - והרוצח האמיתי עדיין לא נתפס.