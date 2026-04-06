ניתוח חדש של מכון המחקר והמדיניות הבינלאומי IMPACT-se חושף תכנים מטרידים במיוחד בחומרי הלימוד בבתי הספר באיראן.

בבדיקת המכון, שמתמחה כבר רבע מאה בחקר ספרי לימוד ותוכניות חינוכיות בעולם, הושם דגש על ספרי לימוד חדשים שהוכנסו למערכת החינוך ברפובליקה האיסלאמית לאחר מלחמת 12 הימים ביוני בשנה שעברה.

משרד החינוך בטהרן פרסם חבילת לימוד ארצית תחת התוכנית "אנו מגינים על איראן שלנו". ספרי הלימוד החדשים מציגים מאמץ שיטתי להטמעת הסתה לאלימות ואידאולוגיה קיצונית בכל שלבי החינוך.

ארצות הברית מוצגת כאויב מרכזי לאורך תוכנית הלימודים. בשיעורים רבים תלמידים נחשפים לסיסמה "מוות לאמריקה" שמחזקת תפיסת עולם לפיה השמדת ארצות הברית היא מוצדקת ואף הכרחית.

במקביל, ארצות הברית מתוארת שוב ושוב כ"השטן הגדול", בעיקר בהקשרים של התנגדות למערב ובהאדרת דמותו של קאסם סולימאני.

מעבר למסרים, תוכנית הלימודים מעצבת תפיסת עולם לוחמנית בקרב תלמידים. ילדים נחשפים למושגים של שימוש בנשק, מוכנות למלחמה והישרדות כבר מגיל צעיר.

דימויים חזותיים מחזקים את החיבור בין חינוך ללחימה: טילים משוגרים מתוך תיקי בית ספר, עטים הופכים לרקטות, וילדים תופרים מפות של איראן עם ידיים מוכתמות בדם. התוכנית מכשירה את הילדים והנערים האיראנים כלוחמים במאבק עולמי להרחבת המהפכה האיסלאמית.

תלמידים נחשפים לשימוש בנשק ולמוכנות צבאית, תוך הצגת "אויבי האל" כמטרות למאבק והאדרת "שהידים" - ילדים שנהרגו למען המהפכה האיסלאמית.

ישראל מוצגת כמטרה להשמדה באמצעות תוכן חזותי ולימודי נרחב. ספר דת לכיתה ה' מלמד כי ישראל "חייבת להימחק", בעוד ספר תיכון אחר מתאר אותה כ"גידול סרטני" לא לגיטימי ומסוכן באזור.

תלמידים אף מתבקשים בספר לימוד יסודי לחשב כמה זמן ייקח לטילים איראניים מסוג "חייבר" ו"סג'יל" להגיע לערים בישראל - הפיכת תרחיש תקיפה ממשי לתרגיל כיתתי. בשיעור אחר מוצגות רקטות הפוגעות במגן דוד.

החומרים מציגים גם את תוצאות התקיפות: תמונות של תל אביב בחורבות לאחר מתקפות טילים איראניות, לצד פוסטר המציג מגף ענק המוחץ מבנים בישראל, עם הכיתוב: "ישראל נמחצה תחת מכות הרפובליקה האיסלאמית של איראן". תלמיד אחד תיאר זאת כ"תמונה האהובה עליו".

התוכנית משבחת את פרנצ'סקה אלבנזה, הדווחית המיוחדת מטעם האו"ם לשטחים הפלסטיניים, כדמות בינלאומית אמיצה שמפיצה אמת. היא מוצגת כזכאית לפרס נובל לשלום וככזו שמשתמשת במעמדה כדי להצדיק את האידאולוגיה נגד ישראל במסגרת סימולציות משפטיות בכיתה, למרות שהוטלו עליה סנקציות אמריקניות והיא גונתה על ידי מדינות מערביות רבות בשל אמירות אנטישמיות.

תוכנית הלימודים מציגה את הסכסוך באזור כאלים במהותו ומבוסס על חובה דתית. ילדים לומדים כי סכסוכים בפלסטין, תימן, סוריה, עיראק ובחריין "לא ייפתרו אלא באמצעות לחימה", תוך דחיית פתרונות שלום והצגת הג'יהאד כדרך פעולה הכרחית.

אריק אגסי, סמנכ"ל מכון IMPACT-se, אמר: "כמכון מחקר ומדיניות בינלאומי שמנתח תוכניות לימודים כבר למעלה מ-25 שנה, כמעט לא נתקלנו ברמת אלימות והסתה כזו בתוך מערכת חינוך ממלכתית. טילים מראים מה איראן יכולה לעשות - ספרי הלימוד מראים מה היא מתכוונת לעשות. וכשזה נלמד באופן שיטתי לילדים, זו כבר לא רטוריקה - זו תוכנית ארוכת טווח".

מרכוס שף, מנכ"ל המכון, הוסיף: "ספרי הלימוד הללו מצביעים על מאמץ מכוון לקדם אלימות, אנטישמיות ועוינות כלפי ארצות הברית. האיום הוא אמיתי, וההוכחה נמצאת בכיתה. מה שאנו רואים אינו תוכן מקרי, אלא תפיסת עולם עקבית. חינוך אינו רק העברת ידע - הוא עיצוב התנהגות, ובמקרה הזה הוא מעצב דור הרואה בעימות דבר בלתי נמנע ואף מוצדק. לאיראן יהיה עתיד חיובי רק כאשר ילדיה ילמדו שלום וסובלנות במקום אלימות ושנאה".