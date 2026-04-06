"אני לא מבינה למה אני כל פעם מתאכזבת מחדש? מה אני כבר מבקשת? רק שיראה אותי", אמרה שירה וניגבה את הדמעות.

מולה ישב יואב, שנע בכיסאו באי נוחות והשיב: "אבל אני כן רואה אותה. אני עובד קשה לפרנס את הבית ואני כל כך משתדל ועוזר המון בבית. מה עוד את רוצה?". השיח בין השניים חשף פער עמוק בין תפיסות - בין מה שנאמר בפועל לבין מה שמצופה להיאמר ולהיעשות.

כשנשאלה שירה למה היא מתכוונת כשהיא אומרת "שיראה אותי", היא הסבירה: "שישאל איך עבר עלי היום ויזום שיחה, שיבוא לשבת לידי בלי שאבקש". יואב מצדו השיב בפשטות: "אבל אם תגידי לי, ברור שאשב, אני לא קורא מחשבות". הפער בין הצדדים הלך והתבהר - האחד פועל מתוך עשייה מוחשית, בעוד השנייה מצפה למחוות רגשיות שיגיעו מיוזמתו.

בשלב זה עלתה השאלה המרכזית: האם מדובר בכמיהה או בציפייה. "מה ההבדל?" שאלה שירה. ההסבר שניתן לה הדגיש כי "כמיהה היא תנועה פנימית של הלב. היא לא דורשת, לא לוחצת ולא מודדת זמן אלא היא געגוע והשתוקקות. כמיהה יכולה להתקיים גם בלי לדעת אם ומתי תתממש כי היא אומרת: הלב שלי רוצה את זה". מנגד, "ציפיה לעומת זאת כבר בונה תסריט... היא אומרת: כך זה אמור לקרות. וכשהמציאות לא עומדת בתסריט, אז משתלטים רגשות של תסכול, אכזבה וכעס".

שירה הודתה כי היא מצפה שיואב יבין לבד: "כן, אני אומרת לעצמי שאם הוא באמת אוהב אותי, הוא אמור להבין לבד מה צריך לעשות". יואב מצדו הביע קושי: "זה ממש לא מרגיש לי בנוח להיות כל הזמן במבחן". ההסבר שניתן להם חידד כי "ציפייה יוצרת חוזה לא מדובר, מעין סטדרט פנימי שלא נאמר בקול והוא מהווה תנאי סמוי לאהבה. כמיהה מחברת אותך לעצמך וציפייה בוחנת את האחר".

בהמשך השיחה עלה גם החשש שביטוי ישיר של צורך יפגע בתחושת הקסם. שירה אמרה: "אבל להגיד למה אני זקוקה ומה הכמיהה שלי מרגיש לי שזה מוריד…..", ונענתה: "מוריד מסכות". הובהר כי פעמים רבות ציפייה היא מנגנון הגנה - הימנעות מהבעת רצון מחשש לדחייה, תוך יצירת מצב שבו האחר נבחן מבלי שקיבל הזדמנות אמיתית להבין.

הדיון הוביל להצעה מעשית להתמודדות: זיהוי הרגעים שבהם מתעוררת אכזבה, ניסוח הכמיהה בשפה אישית ולא מאשימה, ושחרור הצורך בתזמון מיידי של המענה. שלבים אלו מאפשרים מעבר מהתנהלות המבוססת על דרישות וציפיות, לשיח פתוח שבו הרצון מקבל ביטוי ברור.

בסיום התהליך הביעה שירה הבנה חדשה: "זה גורם לי להבין, שאני לא צריכה להעמיד את יואב במבחן כדי להרגיש נאהבת ואני יכולה פשוט להגיד למה אני כמהה, למה אני זקוקה". התובנה המרכזית שעלתה היא כי "אהבה בוגרת, היא לא קריאת מחשבות אלא דיבור אמיץ של כמיהות... לפעמים כל מה שמפריד בין קירבה לריחוק היא מילה אחת שלא נאמרה".