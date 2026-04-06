הפנייה המרגשת של חברו של גיא חדשות 13

מתן אברהם, חברו הקרוב של רס"ל גיא לודר ז"ל, שנפגע מירי כוחותינו במהלך פעילות מבצעית, בחר לנצל במה תקשורתית כדי להעביר מסר ישיר ומחזק ללוחם שירה בטעות בחברו.

במהלך ראיון לחדשות 13, פנה מתן אל הלוחם המעורב בטרגדיה, מתוך הבנה עמוקה של המשא הכבד שהוא נושא על כתפיו מאז האירוע: "אני רוצה לפנות אליך בשם החברים ובשם האנשים הקרובים, אנחנו הכי רחוקים מכועסים".

הוא הוסיף: "תמשיך בחיים שלך, אל תיתן לשום דבר לעצור אותך, ואתה יותר ממוזמן לקפה ונשב ונפתח ונדבר, אנחנו אוהבים אותך".

לודר, בן 21 מיובלים, לוחם ביחידת מגלן שבעוצבת הקומנדו, נפל בקרב בדרום לבנון - כתוצאה מירי בשוגג. הוא הועלה מדרגת סמ"ר לדרגת רס"ל לאחר מותו. לוחם נוסף נפצע קשה בתקרית.

התקרית הקשה התרחשה בסביבות השעה 3 לפנות בוקר. כוח מיחידת מגלן הגיע למבנה בעיירה שבעא שבאזור א-נבטיה, במטרה לעצור סייען של חיזבאללה.

עם הגעת הכוח, אחד הלוחמים סבר שזיהה שני מחבלים. הוא ירה לעברם, ואז התברר כי מדובר בשני לוחמים. לודר נהרג, וחברו נפצע קשה. צה"ל מתחקר את המקרה.

אימו, חגית, ספדה לו בהלוויה: "לפני שלושה ימים חזרת לצבא. אמרת 'אל תדאגו שום דבר לא יקרה'. הדבר הבא שקרה זה הדפיקה בדלת אתמול ב-20:17 שהפכה לנו את החיים. איך ברגע אחד מתהפכים החיים? איך מילד חי נשארו רק התמונות, הסיפורים והזיכרונות? נוח לך בשלווה. אוהבים ומתגעגעים, אבא ואימא".