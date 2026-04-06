משרד החינוך מפרסם היום (שני) את מתווה החזרה ללמידה לאחר חופשת הפסח - ומבהיר כי בשלב זה לא יחול שינוי במתכונת הלימודים.

שר החינוך יואב קיש הודיע כי בימים חמישי ושישי הקרובים תמשיך מערכת החינוך לפעול במתכונת שבה פעלה ערב החג, זאת בכפוף למדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף ולמפת הצבעים.

במסגרת זו יימשכו גם המענים הקיימים עבור תלמידי החינוך המיוחד, נוער בסיכון והפעילות הבלתי פורמלית.

ההחלטה התקבלה לאחר סבב התייעצויות שקיים השר קיש עם ראשי השלטון המקומי, המועצות האזוריות ופורום הנהגת ההורים הארצית, במטרה לייצר רצף חינוכי ככל הניתן עבור התלמידים.

באשר להמשך הדרך, צפוי להתקיים דיון בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו ובהשתתפות בכירי הממשלה, שבו יוכרע מתווה הלמידה לשבוע הבא.

במשרד החינוך נערכים לאפשרות של הרחבת הלמידה הפרונטלית, תוך בחינת מודלים שיאפשרו חזרה חלקית של כ-30% עד 50% מהתלמידים, לצד שילוב של למידה מקוונת.

היישום, ככל שיאושר, יתבצע באופן מדורג ובהתאם למצב הביטחוני, תוך התאמה ליכולת המיגון של מוסדות החינוך בכל אזור.

במשרד מדגישים כי המטרה היא להרחיב את הלמידה הפיזית ככל שניתן - אך תוך שמירה מלאה על בטיחות התלמידים והצוותים.