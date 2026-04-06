גבר כבן 44 נפצע באורח בינוני בצהריים (שני) מפגיעת הדף בעקבות שיגור טיל מאיראן שפגע באזור רמת גן.

לפי הדיווחים, מדובר בטיל שהתפצל באוויר וגרם ללפחות 30 זירות נפילה שונות ברחבי מרכז הארץ. כוחות החירום פועלים במספר מוקדים במקביל.

ברמת גן נגרם נזק כבד לדירה בקומה השלישית של בניין מגורים - כאשר הפגיעה הרסה את סלון הבית וגרמה להרס רב במקום. תיעודים מהזירה מציגים פגיעה משמעותית במבנה.

לוחמי אש מתחנת פתח תקווה פועלים בזירת שריפה במבנה מגורים בעיר. הכוחות השלימו סריקות לאיתור לכודים ולא אותרו נפגעים בשלב זה.

במקביל, אישה כבת 50 נפלה לתעלה בעומק של כ-4 מטרים בצד כביש 20, סמוך למחלף המעפילים, בזמן שחיפשה מרחב מוגן במהלך אזעקה. היא פונתה לבית החולים בלינסון כשהיא במצב בינוני.

פראמדיק מד"א ענבר גרין סיפר: "כשהגענו למקום ראינו הרס בקומה העליונה בבניין. גבר כבן 44 התהלך ברחוב בסמוך לבניין כשהוא בהכרה וסובל מפגיעת הדף. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני ואנחנו מפנים אותו לבית החולים בניידת טיפול נמרץ כשמצבו בינוני".

עוד הוסיף: "אנחנו מבצעים כרגע סריקות בבניין על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים שנדרשים לטיפול רפואי".

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

