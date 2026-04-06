פחות מ-24 שעות לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על מינויו לתפקיד הרגיש של ראש סגל ראש הממשלה, מוצא עצמו עדו נורדן במרכזה של סערה ברשתות החברתיות.

נורדן, כלכלן ומשפטן בעל עבר עשיר בשירות הציבורי, מונה לתפקיד לאחר שנתניהו החליט לסיים את כהונתו של זיו אגמון, בעקבות התבטאויות גזעניות שנחשפו מצדו כלפי יוצאי עדות המזרח.

אולם, בצל הכניסה לתפקיד, צפו ברשת X (טוויטר לשעבר) טענות מצד גולשים על רשת של פרופילים פיקטיביים, הנושאים כולם את שמו ותמונתו של נורדן, אשר שיבחו לאורך השנה האחרונה את הופעותיו בתקשורת ואת ספרו "בעל הבית" - ספר העוסק בביקורת חריפה על הדרג הפקידותי בישראל.

הגולשים הציגו שורה של ציוצים מחשבונות בעלי שמות דומים באופן מחשיד, כמו "Id Onorden" או "Idodo Nordeden", שהגיבו לפודקאסטים ואירועים שבהם השתתף נורדן במילים חמות: "פודקאסט מעולה", "חד וברור", ו"כל הכבוד על הופעה רהוטה".

על פי הטענות, הפרופילים הללו נועדו לייצר "תהודה מלאכותית" סביב דמותו של נורדן ולקדם את ספרו האידיאולוגי.

מטעמו של עדו נורדן נמסרה הכחשה גורפת לטענות: "לפני מספר שנים נפתחו מספר פרופילים מזוייפים הנושאים את שמי. אין לי קשר אליהם. בזמנו גם הגשתי תלונה לרשת X שלצערי לא טופלה".

נורדן אינו פנים חדשות במסדרונות הממשל. הוא כיהן בעבר כראש מטה המדען הראשי וראש רשות החדשנות, ושימש ככלכלן בבנק ישראל.

הוא מוכר בציבור הדתי-לאומי כחתנו של הרב יוסף קלנר, מבכירי תלמידי הרב צבי טאו ומוסדות הקו, ונחשב לאינטלקטואל שמוביל את "פורום הבכירים" - גוף המבקר את מה שהוא מכנה "שלטון הפקידים ומערכת המשפט".