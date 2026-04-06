המועצה המקומית קרני שומרון הודיעה על פטירתו בטרם עת של רב סמל ליעד שליט ז"ל, תושב מעלה שומרון, והוא בן 23 בלבד.

ליעד נולד וגדל בגינות שומרון, שירת בצה"ל כאיש קבע והשתתף בלחימה במסגרת מלחמת "חרבות ברזל". הוא בנם של אושר ונעמי נעמה.

הלווייתו תתקיים היום (שני) בשעה 17:00 בבית העלמין בהרצליה, בחלקה הצבאית.

בני המשפחה ישבו שבעה מיד בצאת החג בביתם שברחוב הברוש בקרני שומרון.

ראש מועצת קרני שומרון, יהונתן קוזניץ, הביע את תנחומיו למשפחה השכולה בשם כל תושבי המועצה: "אני משתתף בצערה העמוק של המשפחה ושולח תנחומים לאמא נעמה והאחים שי אל, יסמין, ליהי ואהד".