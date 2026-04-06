גורם רשמי בכיר בבית הלבן מאשר אחר הצהריים (שני) לרשת NBC האמריקנית כי נבחנת אפשרות להפסקת אש בת 45 ימים עם איראן.

הבכיר ציין כי מדובר באפשרות אחת מתוך רבות שנידונות בקבינט האמריקני.

מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות 'רויטרס', כי פקיסטן הגישה הצעה לסיום המלחמה בניסיון לגשר בין הצדדים ולמנוע הידרדרות אזורית כוללת.

גורמים המעורים בפרטי ההצעה מסרו כי לאורך כל הלילה האחרון התנהל קשר רציף וקדחתני בין מפקד צבא פקיסטן, פילד מרשל אסים מוניר, לבין צמרת הממשל האמריקני - סגן הנשיא ג'יי די ואנס והשליח המיוחד סטיב וויטקוף, וכן מול שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י.

המתווה, המכונה "הסכם איסלאמאבאד", מורכב משני שלבים: שלב מיידי - הפסקת אש שתיכנס לתוקף לאלתר ופתיחת מצר הורמוז לשיט חופשי, ושלב קבע - חלון זמן של 15-20 ימים לניהול שיחות בבירת פקיסטן, במטרה להגיע להסדר סופי שיכלול התחייבות איראנית לוויתור על נשק גרעיני בתמורה להקלה משמעותית בסנקציות הכלכליות.

בטהרן מנמיכים ציפיות. בכיר איראני אישר כי הממשל בוחן את ההצעה, אך הבהיר כי איראן אינה מוכנה לפעול תחת לחץ או "דד-ליינים" קשיחים.