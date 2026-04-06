תיעוד מעין הטיל: תקיפת מסוקים בשדות התעופה בטהרן צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, השלים במהלך הלילה (שני) מטס תקיפה נרחב לפגיעה בחיל האוויר האיראני ובחיל האוויר של משמרות המהפכה בשדות תעופה בטהרן.

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו מגוון כלי טיס, ובהם מטוסים ומסוקים, וכן תשתיות ששימשו את הכוחות החמושים של המשטר לצרכים צבאיים בשלושה שדות תעופה ברחבי טהרן: "בהראם", "מהראבאד" ו⁠"אזמייש".

תיעוד: המראות מטוסי חיל האוויר לתקיפות באיראן צילום: דובר צה"ל

שדה התעופה 'מהראבאד', שהותקף מספר פעמים במהלך מבצע 'שאגת הארי', שימש את יחידת "כוח קודס" של משמרות המהפכה והיה מוקד מרכזי לחימוש ומימון שלוחי הטרור של המשטר במזרח התיכון.