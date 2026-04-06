שרת התחבורה מירי רגב הנחתה היום (שני) את גורמי המקצוע להציג מתווה הקלות נוסף בתחום התעופה לקראת סוף השבוע.

ההחלטה הסופית לגבי אופי ההקלות תיקבע בהערכת המצב היומית, והכוונה כעת היא להחיל אותן החל מהשבוע הבא.

על פי המסתמן, מספר הנוסעים המותר במטוסים צרי גוף יוגדל ל-120, ובמטוסים רחבי גוף ל-150 נוסעים. בנוסף, נבחנת האפשרות להגדיל את מספר הטיסות היוצאות לשלוש בכל שעה.

יצוין כי החל מאתמול כבר הוגדל מספר הנוסעים בטיסות יוצאות למאה, כאשר לפי המתווה שנכנס לתוקפו השבוע, כל טיסה כוללת 20 מקרים הומניטריים ו-80 נוסעים "רגילים".

בצד ההקלות המסתמנות, חברת "אל על" הודיעה היום כי היא מאריכה את ביטול הטיסות הסדירות שלה עד ל-18 באפריל. החברה הבהירה כי לקוחות אשר טיסתם בוטלה בשל המצב הביטחוני זכאים לקבל החזר כספי או שובר זיכוי.

לפי הנחיות החברה, לקוחות שברשותם כרטיס שנרכש עד 28 בפברואר לטיסה שתוכננה להמריא עד 18 באפריל, רשאים לבטל את טיסתם ולקבל שובר זיכוי למימוש עתידי או החזר כספי דרך אתר החברה. נוסעים שרכשו כרטיסים דרך סוכני נסיעות נדרשים ליצור קשר עמם לצורך ביטול וקבלת ההחזר.