לנה אוסטרובסקי, מורה לפיתוח קול בסטודיו למשחק ניסן נתיב בירושלים, היא אחת ההרוגות מנפילת הטיל בחיפה.

בנוסף לאוסטרובסקי ז"ל, נקבע הלילה (שני) מותם של שלושה בני אדם נוספים, בני משפחתה של לנה, לאחר שגופותיהם חולצו מן ההריסות.

בית הספר בו לימדה ספד לה "סטודיו למשחק ניסן נתיב בירושלים מתאבל על מותה של מורת הסטודיו לנה אוסטרובסקי, שנהרגה עם בני משפחתה מפגיעת הטיל בחיפה. לנה הייתה מורה נפלאה ואהובה, שטיפחה דורות של תלמידים בסטודיו באהבה, במסירות ובמקצועיות אין-סופית".

שח"ם, ארגון השחקנים בישראל, מסר הודעה בעקבות מותה של לנה: "אנו כואבים וכואבות את מותה הטראגי של לנה אוסטרובסקי, מורה ותיקה ומיתולוגית לפיתוח קול בסטודיו למשחק ניסן נתיב בירושלים, שנהרגה יחד עם בני משפחתה מפגיעת הטיל בחיפה. במשך שלושה עשורים טיפחה לנה דורות של שחקנים ושחקניות במסירות, במקצועיות ובעיקר באהבה גדולה למקצוע ולתלמידיה. אנו שולחים ושולחות תנחומים כנים למשפחתה, לקולגות, לקהילת הסטודיו ולכל התלמידות, התלמידים, הבוגרות והבוגרים שזכו ללמוד ממנה".

ההערכה היא שהארבעה לא הספיקו להיכנס למקלט בבניין המגורים וכך נפגעו. בפיקוד העורף אמרו כי המקום שבו אותרו היה בתחתית המבנה, סמוך לחדר מדרגות ולכן פינוי ההריסות עד להגעה אליהם לקח זמן רב.

למרות ששניים מההרוגים אותרו בבוקר, בפיקוד העורף המשיכו לעבוד בצורה איטית מתוך הנחה שייתכן שהשניים הנוספים בחיים. עבודות החילוץ נעשו בעזרת מנוף וכלי ציוד מכני הנדסי תוך כדי שהכוחות בפנים מלווים בחבלני משטרה, שעבדו במקביל לפעולות החילוץ על נטרול ראש הנפץ שלא התפוצץ בעת הפגיעה בבניין.