תיעוד ממצלמת הקסדה: פשיטה על מתחם תת קרקעי של חיזבאללה צילום: דובר צה"ל

כוחות המילואים של צוות הקרב החטיבתי 769, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, איתרו מתחם שהייה תת-קרקעי ששימש את מחבלי חיזבאללה.

בתוך המתחם נמצא ציוד צבאי רב ואמצעי לחימה מגוונים, ביניהם: ווסטים צבאיים, רקטות RPG ומטעני חבלה מוכנים לשימוש.

במסגרת סריקות נוספות שביצעו הכוחות במרחב, נחשפו מספר מצבורי אמצעי לחימה נוספים שכללו רובי קלאצ'ניקוב, מטולי RPG, רובי צלפים וציוד לוגיסטי המיועד לשהייה ממושכת של מחבלים בשטח.

בנוסף לפעילות החשיפה הקרקעית, זיהו הכוחות במהלך הסריקות עמדת תצפית פעילה של ארגון הטרור חיזבאללה. בסגירת מעגל מהירה ובשיתוף פעולה עם כוחות השריון, השמידו הלוחמים את העמדה באמצעות ירי פגז טנק מדויק.