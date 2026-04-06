נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ הבהיר בנאום שנשא הערב (שני) כי הדד-ליין שהציב עד מחר להשגת ההסכם עומד בעינו ושיגר איומים נוספים כלפי המשטר בטהרן.

"איראן יכולה להימחק בלילה אחד וייתכן שזה יקרה מחר", אמר טראמפ. הדברים נאמרו לאחר שאיראן דחתה את ההצעה להפסקת אש זמנית ודרשה את סיום המלחמה בכפוף למספר תנאים: סיום הסכסוכים באזור, קביעת פרוטוקול למעבר בטוח דרך מצר הורמוז, שיקום תשתיות והסרה מלאה של הסנקציות.

טראמפ הדגיש כי "יום שלישי הוא הדד-ליין. האיראנים העבירו הצעה, הצעה משמעותית, צעד משמעותי. זה לא מספיק, אבל צעד משמעותי מאוד. הם מקיימים כעת משא ומתן והם עשו צעד משמעותי מאוד".

הוא ציין כי האישים איתם עומד הממשל האמריקני בקשר מפגינים גישה מתונה יותר מבעבר. "הקבוצה שאנחנו מדברים איתה לא קיצונית כמו הקודמת - וגם יותר חכמה", טען הנשיא.

לצד הנימה האופטימית בנוגע למשא ומתן, הנשיא האמריקני המשיך לאיים על איראן בשימוש בכוח צבאי במידה והשיחות ייכשלו. "אנחנו מרסקים את המדינה הזאת. אני שונא לעשות את זה. אם לא יגיעו לעסקה, לא יהיו להם גשרים, תחנות כוח או כל דבר אחר. לו הייתה לי בחירה - הייתי לוקח להם את הנפט. אבל העם האמריקני רוצה לראות את החיילים חוזרים הביתה. העם האמריקני רוצה לראות אותנו מנצחים", הבהיר טראמפ.

הנשיא האמריקני גם חשף פרטים חדשים ממבצע חילוץ הנווט האמריקני שמטוסו הופל באיראן. "לאחר שנפלט מהמטוס, הנווט טיפס על צוקי סלע, מדמם, וטיפל בפצעים שלו. הוא החזיק מעמד, והמשיך לעלות גבוה יותר בהר", סיפר טראמפ.

הוא ציין "הטעינו את האיראנים - שלחנו כוחות חיפוש ל-7 מקומות שונים כדי שיחשבו ששם הוא נמצא. הם היו מבולבלים".

"פוצצנו את המטוסים שנתקעו, כי היה לנו ציוד שם ולא רצינו שאף אחד יבדוק את הציוד הזה. אלה היו מטוסים די ישנים", הוסיף הנשיא.