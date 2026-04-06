נתניהו במסר למשטר האיראני: נמשיך בחיסולים דוברות ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום (שני) להמשך המערכה הישראלית מול איראן ולתיאום האסטרטגי ההדוק עם הממשל האמריקני. בדבריו חשף נתניהו פגיעה משמעותית נוספת בכלכלה האיראנית המזינה את הטרור האזורי.

"היום השמדנו את המפעל הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן", הצהיר נתניהו. "אנחנו מחסלים בשיטתיות את מכונת הכסף של משמרות המהפכה. אנחנו מחסלים מפעלים, אנחנו מחסלים פעילים, וכן אנחנו ממשיכים לחסל בכירים".

הוא הדגיש את השינוי במאזן הכוחות האזורי. "איראן היא כבר לא אותה איראן, ישראל היא לא אותה ישראל. ישראל חזקה מאי פעם, ומשטר הטרור באיראן חלש מאי פעם. ומה המפתח, מה הסוד? אמונה וכוח. יש לנו את שניהם בשפע".

בנוסף, שיתף ראש הממשלה פרטים משיחתו עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, על רקע מבצע החילוץ של איש צוות האוויר האמריקני משטח איראן. "אתמול דיברתי שוב עם ידידי הנשיא טראמפ. הבעתי בפניו את ההערכה העצומה שלנו למבצע החילוץ ההירואי של אותו איש צוות אוויר אמריקני, והנשיא טראמפ מצידו הודה לי על הסיוע שישראל נתנה במבצע הזה", אמר נתניהו.