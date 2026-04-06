חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן, תקף מוקדם יותר היום (שני) תשתיות קריטיות במתחם הפטרוכימי הגדול ביותר באיראן.

המתחם, הממוקם במרחב עיסלויה שבדרום המדינה, אחראי על ייצור וייצוא חומרים כימיים לכוחות החמושים הכפופים למשטר, בהם משרד הגרעין וארגון הטרור משמרות המהפכה.

בפעולה זו, השלים צה"ל תקיפה של שני המתחמים הפטרוכימיים המרכזיים והגדולים ביותר באיראן, ובכך הוציא מכלל שימוש למעלה מ-85% מפוטנציאל הייצוא הפטרוכימי של המדינה. באתר שהותקף בעיסלויה הוקמה תשתית מרכזית לייצור חומרים המשמשים להרכבת חומרי נפץ וחומר הודף לטילים בליסטיים ואמצעי לחימה נוספים, והוא נחשב למוקד חיוני עבור תעשיית הטילים של המשטר.

לפי הודעת הצבא, "הפגיעה הקשה בתשתיות אלו צפויה לשבש באופן משמעותי את יכולתו של המשטר האיראני להשתמש בחומרים המיוצרים במפעל לצורך ייצור אמצעי לחימה המיועדים לפגיעה במדינת ישראל ובמדינות נוספות במרחב המזרח התיכון".

בצה"ל מדגישים כי התקיפה מהווה חלק מהעמקת הפגיעה בתשתיות הליבה לייצור אמצעי לחימה, במטרה להסב נזק רחב היקף ומתמשך ליכולות הייצור של משטר הטרור האיראני, לצד הסבת נזק כלכלי כבד ומשמעותי למדינה.