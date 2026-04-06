פיקוד העורף, בשיתוף פעולה עם פיקוד הצפון וחיל האוויר, השלים תהליך מקצועי להארכת זמן ההתגוננות בשורת יישובים בצפון הארץ, ביניהם קצרין, בוקעתא, עין קנייא, מג'דל שמס, מסעדה, ובחלק מיישובי המועצות האזוריות גולן ועמק הירדן.

השינוי, שנועד למקסם את ביטחון האזרחים ולאפשר היערכות טובה יותר בעת חירום, ייכנס לתוקף מחר (שלישי) בשעה 12:00.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, התייחס למהלך ואמר: "שינוי זמני התגוננות מבטא את החשיבות העליונה שאנו מייחסים לשמירה על חיי אדם. השינוי ביישובי הצפון באזור רמת הגולן ועמק הירדן הוא המשך ישיר לשורת שינויים שביצענו בשבועות האחרונים באופן שקול, מקצועי ומבוקר, כחלק מתהליך מתמיד של למידה והתאמה למציאות המבצעית. הארכת זמני ההתגוננות ביישובים הרלוונטיים תאפשר לתושבים היערכות טובה יותר בעת חירום, במטרה למקסם את ביטחונם".

החלטה זו גובשה על ידי צוות מומחים שבחן את המערכות והיכולות הטכנולוגיות, והוביל סדרת התאמות מבצעיות שהוצגו לראשי הרשויות הרלוונטיות. המהלך יעודכן בכלל פלטפורמות ההתרעה של פיקוד העורף, הכוללות את הצופרים, הפורטל והיישומון הרשמי.

ב-14 יישובים זמן ההתגוננות יוארך מ"מיידי" ל-15 שניות: בוקעתא, עין קנייא, מג'דל שמס, מסעדה, אלוני הבשן, נווה אטי"ב, אודם, אל-רום, נמרוד, מרום גולן, עין זיוון, נוב, רמת מגשימים וחספין.

ב-8 יישובים זמן ההתגוננות יוארך מ"מיידי" ל-30 שניות: קשת, אורטל, אלי-עד, אפיק, יונתן, מיצר, נטור ואבני איתן.

ב-7 יישובים זמן ההתגוננות יוארך מ-15 שניות ל-30 שניות: אניעם, גשור, כפר חרוב, נאות גולן, מבוא חמה, גבעת יואב ובני יהודה.

ב-7 יישובים זמן ההתגוננות יוארך מ-15 שניות ל-45 שניות: קדמת צבי, מעלה גמלא, חד נס, כנף, רמות, חמת גדר, עין גב.

ב-8 יישובים זמן ההתגוננות יוארך מ-30 שניות ל-45 שניות: קצרין, אלמגור, האון, מסדה, מעגן, שער הגולן, תל קציר וצמח.

ב-5 יישובים לא יחול שינוי בזמן ההתגוננות: קלע אלון - 15 שניות ללא שינוי, רמת טראמפ - 15 שניות ללא שינוי, שעל - 15 שניות ללא שינוי, אשדות יעקב איחוד ומאוחד - דקה ללא שינוי.