הסרטונים שצברו תאוצה ברשתות החברתיות מהעוג'ה, בהם נראים המוני יהודים מבקרים במקום גרמו לרבים התרגשות ותחושת סיפוק על האחיזה במקום לאחר שנים רבות.

עבור מזכיר היישוב מבואות יריחו לשעבר, יואל שילה, זה היה רגע של סיפוק מקצועי ואישי. "כולנו התרגשנו אתמול לראות את הסרטון הזה, העוג'ה חוזרת ליהודים", אומר שילה, אך ממהר להדגיש: "ההגדרה שלפיה למהפכה אחראים 'קומץ קטן ללא תמיכה ממשלתית' לא ממש מדויקת".

לדברי שילה, מדובר בתהליך סדור ועקבי שהחל לפני ארבע שנים. "המאבק על העוג'ה התחיל על ידי קומץ גיבורים בהובלת אנשי מבואות יריחו, בהם היה צבי סוכות, לימים חבר כנסת ב'ציונות הדתית'. מאז, הפכנו את הנוכחות בשטח לשיטה". הוא מפרט כיצד ב-4 השנים האחרונות, היישוב מבואות יריחו ותיירות חבל יריחו, בשיתוף מועצת בקעת הירדן, השקיעו עשרות אלפי שקלים באירועי חול המועד, בהדרכות ובאטרקציות, כדי למשוך את ציבור המבקרים למקום. "הבאנו למעלה מחצי מיליון יהודים לעוג'ה. זה מהפך ענק מאז הסכמי אוסלו שגרמו ליהודים להדיר רגליהם מהמקום".

שילה מדגיש כי המהפכה התאפשרה בזכות הגיבוי המדיני והתקציבי שסיפקה מנהלת ההתיישבות. "כחלק ממהפכת ההתיישבות של השר סמוטריץ', מנהלת ההתיישבות הקציבה 10 מיליון שקל לפיתוח השמורה - פקח קבוע, שערים, קליטה, חשמל, ובהמשך סלילת והרחבת הציר לנביעה", מציין ומוסיף כי גם מועצת בקעת הירדן בראשות דוד אלחיאני השקיעה בשיפוץ הבריכות, ואת הפעילות השוטפת של רשות הטבע והגנים לניקיון וגיזום השמורה.

מרכיב מרכזי נוסף בשליטה בשטח הוא הקמת החווה החקלאית לפני כשנתיים, פרויקט ששילה רואה בו "סיירת מטכ"ל של ההתיישבות". לדבריו: "החווה עלתה ביוזמה ותמיכה של כל גורמי ההתיישבות והצבא, ומקבלת מרכיבי ביטחון ממשרד ההתיישבות. הרועים המדהימים בשטח הקפיצו את האחיזה במרחב בכמה רמות בגיבוי מלא של הצבא ושל רבש"צ מבואות יריחו שקיבל הסמכה מפורשת מהמח"ט לפעול במרחב".

התהליך הבשיל במהירות לעובדות בשטח ע"י הכרזת החווה ליישוב מן המניין תוך שנתיים ובכך הפכה השמורה למציאות חוקית. "כחלק ממהפכת ההתיישבות, הנקודה שבה הייתה החווה כבר הוכרזה כיישוב מן המניין במדינת ישראל במהירות שיא. בקרוב תראו בקרקע יישוב יהודי על העוג'ה, בנוסף לעיר חרדית חדשה במרחב בקעת ייט"ב".

שילה מסכם: "אם אתם שואלים מי אחראי על יהוד העוג'ה, התשובה היא אתם - הציבור, אנשי מבואות יריחו והיישובים מסביב, המועצה, ההגעה שלכם, התרומות, החוות, הרועים, ולא פחות מזה - הקול ששמתם בקלפי".