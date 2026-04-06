89 שנים עברו מאז שהקים שר הדתות הראשון, הרב מיימון ז"ל, את בית היוצר המרכזי של הספר התורני על אדמת טרשים בקצה ירושלים.

מה שנולד כחזון לשימור האוצר הספרותי היהודי, הפך למפעל רחב היקף המונה כיום למעלה מ-3,000 כותרים בכל ענפי היהדות. בשנת תשפ"ו, בעיצומם של ימים לא פשוטים לעם ישראל, מוסד הרב קוק ממשיך להתחדש ולהוסיף נדבכים לארון הספרים היהודי, כאשר אלפי יהודים מכל קצוות הארץ והעולם מצפים ליריד השנתי המסורתי.

"בתקופות מורכבות כמו זו נחשף הכוח הפנימי של עם הספר", אומר הרב יהודה רפאל, יו"ר ההנהלה. "אנשים מחפשים עומק, מחפשים שורשים, מחפשים עוגן רוחני. והמוסד, שממשיך לשמש כבית היוצר של הספר התורני, נותן מענה בדיוק לצורך הזה - אולי יותר מאי פעם".

בשורה מן העבר: כתבי יד שלא ראו אור עולם

הכותר המרכזי של היריד השנה הוא ללא ספק ביאור הגר"א על נביאים - יצירה חדשה בשני כרכים מפוארים, המבוססת על כתבי יד שלא פורסמו מעולם. מדובר בבשורה של ממש לעולם הלימוד - חידושיו של הגאון מווילנא על הנביאים, בליווי הערות וביאורים, רואים אור לראשונה. "לא מדובר במהדורה נוספת", מבהיר הרב רפאל. "אלו כתבי יד חדשים שנחשפו, נבדקו ונערכו בקפידה יתרה. בשורה אמיתית לכל העוסקים בתורת הגר"א ובלימוד הנ"ך".

במקביל, ממשיכה לצבור תאוצה סדרת חידושי הרמב"ן על הש"ס, שהולכת וכובשת את עולם הישיבות בשנים האחרונות. השנה הצטרפו לסדרה שני כרכים חדשים, והיא הולכת ומשלימה את עצמה כרך אחר כרך. כמו הסדרות הגדולות של המוסד - חידושי הריטב"א, הרשב"א והר"ן, תוספות הרא"ש ושיטה מקובצת על הש"ס - גם סדרת הרמב"ן הופכת ליצירה שאין בית מדרש שלם בלעדיה.

בין הלכה ורפואה, בין זוגיות ומשפחה

ספר בולט נוסף ביריד הוא "קביעת רגע המוות בהלכה" מאת הרב פרופ' אברהם שטינברג, מגדולי המומחים העולמיים בצומת שבין רפואה להלכה. הספר סוקר לעומק את סוגיית המוות המוחי-נשימתי והשתלת האיברים, ומרכז את שיטות גדולי הפוסקים, ביניהם הרב שלמה זלמן אויערבך והרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. הרב פרופ' שטינברג, רופא בכיר בשערי צדק, משלב ידע רפואי מעמיק עם בקיאות הלכתית רחבה, ומעניק תמונה שלמה של אחת הסוגיות הסבוכות ביותר בהלכה בת זמננו.

ספר חשוב נוסף שמצטרף למדף הוא "זוגיות, הורות ומשפחה במשנתו של הרש"ר הירש". מטפל זוגי מנוסה מיישם בו את שיטתו החינוכית והרוחנית של הרב שמשון רפאל הירש על עולם הזוגיות והמשפחה, תוך שילוב מקרים אמיתיים מחדר הטיפול. ספר שמחבר בין חכמת התורה לכלים מעשיים לחיזוק התא המשפחתי.

הנחות של פעם בשנה

היריד של מוסד הרב קוק ידוע בכך שההנחות בו אמיתיות, ומגיעות עד 60% מהמחיר המלא. "מי שמכיר יודע - אלה לא מבצעים מנופחים", אומר הרב רפאל. "אלו הנחות שבאות אך ורק פעם בשנה, ואנשים מחכים ליריד כל שנה מחדש כדי להשלים ולחדש את ספריית הקודש שלהם".

המגוון הרחב של כותרי המוסד מאפשר לכל יהודי למצוא את מבוקשו - מספרי הראשונים והאחרונים, דרך היסטוריה יהודית, הגות ומחשבה, ועד תולדות גדולי ישראל.

באים בביטחון - מרחב מוגן במתחם היריד

מוסד הרב קוק ערוך לקבל את הציבור גם בימים מאתגרים אלה. במתחם היריד קיים מרחב מוגן ע"פ הנחיות פיקוד העורף המאפשר למבקרים לבוא וליהנות מהחוויה בתחושת ביטחון מלאה. "חשוב לנו שכל מי שמגיע ירגיש בטוח", מדגיש הרב רפאל. "דאגנו לכל ההיבטים כדי שאפשר יהיה להתמסר לחגיגה של ספרים בראש שקט".

נגישות לכל יהודי, בכל מקום

לצד היריד עצמו, אתר המוסד מציע את כל הכותרים עם תיאורים מפורטים ואפשרות הזמנה עם משלוח עד הבית תוך יומיים. גם המוקד הטלפוני פעיל להזמנות מתוך הקטלוג המלא. "אנחנו יודעים שבתקופה כזו יש מי שמתקשה להגיע", אומר הרב רפאל. "לכן הנגשנו את ההזמנה בכל דרך אפשרית. אבל למי שיכול - כדאי לבוא. האווירה, המפגש עם אנשים מכל העולמות שמתאחדים סביב אהבת התורה - את זה אי אפשר להעביר דרך המסך".

