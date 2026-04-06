ולדימיר גרשוביץ' בן ה-73, רעייתו לנה אוסטרובסקי בת ה-68, בנם דימטירי גרשוביץ' בן ה-42 ובת זוגו לוסיל ג'יין גרשוביץ' בת ה-29 הם הארבעה שנהרגו בפגיעת הטיל בחיפה אמש.

הארבעה חולצו ללא רוח חיים אחרי שנלכדו תחת ההריסות.

דימיטרי היה בנם היחיד של ולדימיר ולנה. הוא ובת זוגו התגוררו בהרצליה. אתמול בשעות אחר הצהריים הגיעו לחיפה כדי לשחרר את האב ולדימיר מאשפוז בבית החולים רמב"ם.

האם לנה הייתה בוגרת האקדמיה למוזיקה באוקראינה ונודעה כמורה לפיתוח קול וכמומחית בתחום הקול והבמה.

בהודעה שמסרו בני משפחתם של הארבעה נכתב "הם היו משפחה של אנשים אהובים עם לב זהב. תמיד היו אדיבים ונעימים לכל מי שפגשו, אהבו את החיים, אהבו תרבות ואהבו טיולים. הם השאירו חותם של אור בכל מקום שהלכו אליו ובכל אדם שפגשו. הם יחסרו לנו מאוד".