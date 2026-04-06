בדיון שנערך הבוקר (שני) בפורום הנהלת משרד האוצר, הנחה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' את גורמי המקצוע לעשות הכל כדי לזרז תשלומים לנפגעים מנזק עקיף בצפון ולדלג לשם כך על כל מכשול בירוקרטי.

בעוד המתווה לעסקים ברחבי הארץ טרם הושלם ונדרש לאישור הכנסת, ביישובי קו העימות בצפון הוא כבר מיושם בפועל, מכיוון שהפיצוי באזורים אלו מעוגן בחוק הקיים.

במסגרת הדיון הציגו נציגי רשות המיסים לשר כי 50 מיליון ש"ח כבר שולמו לעסקים בצפון כמקדמות על חשבון התביעות העתידיות, בהתאם לאובדן ההכנסות שידווחו בעלי העסקים בחודש הבא.

בשונה משאר אזורי הארץ, מתווה הפיצוי ליישובי גבול הצפון מעניק פיצוי מלא של 100% מאובדן ההכנסה. המתווה אף מאפשר מסלול מיוחד שבו המדינה מפצה על אובדן הכנסה שהייתה אמורה להתקבל, כגון חתימה על חוזה שלא מומשה עקב המלחמה.

לפי הנתונים שנמסרו בדיון, רשות המיסים שילמה עד כה מקדמות ל-1,000 תיקים מתוך 1,400 שנפתחו, בסכום כולל של 50 מיליון ש"ח. שאר התיקים נמצאים בטיפול וצפויים לקבל את התשלומים בזמן הקרוב. ברשות המיסים ציינו כי הם פועלים מסביב לשעון הן בזירות הנפילה ברחבי הארץ והן במתן מענה לעסקים שפעילותם נפגעה.

שר האוצר ביקש לעקוב מקרוב אחר יישום התשלומים ושיבח את רשות המיסים על פעילותה המהירה בתחום הנזק העקיף, וכן על המענה המיידי שניתן בשטח סביב אתרי הנזקים שנגרמו מנפילות טילים ורסיסים ברחבי הארץ.