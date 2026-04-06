דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, התייחס הערב (שני) ללחימה בלבנון ואמר כי המטרה היא החלשת החיזבאללה ועצירת הירי לעבר ישראל.

"בפיקוד הצפון תוקפים את חיזבאללה גם בחזית וגם בעומק. למעלה מ-1,000 מחבלי חיזבאללה חוסלו מאז החלה המערכה האחרונה. המחבלים בורחים אחורה ויש בעיה קשה של מורל בארגון הטרור. אנחנו נמשיך לפגוע בהם", דברי דפרין.

הוא הדגיש כי "פירוק חיזבאללה מנשקו הוא יעד על, צבאי ומדיני. לא נוותר על כך, ואנחנו פועלים לפי הגדרות הדרג המדיני בדיוק".

דפרין נשאל אם בצבא מזהים "היתכנות לירי מוגבר" במהלך ערב החג השני או החג עצמו - מועד פקיעת האולטימטום האמריקני לאיראן.

הדובר השיב "אין מידע קונקרטי, ואין שינוי בהנחיות פיקוד העורף".