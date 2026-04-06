משטרה בבולגריה צילום: רויטרס

קבוצת נופשים ישראלית ששהתה בבולגריה לרגל חג הפסח נקלעה היום (שני) לתאונת דרכים קשה. אישה אחת נהרגה וארבעה נוסעים נפצעו ופונו לבתי חולים - חלקם במצב קשה. ההרוגה היא לאה יוכבד זינגר, בת 34 מירושלים. הקבוצה יצאה בשעות הבוקר מעיירת נופש הסמוכה לעיר ורנה לכיוון העיר סיליסטרה, כדי להתפלל בקבר ה"פלא יועץ", הנחשב מוקד עלייה לרגל. ככל הנראה, בדרך חזרה מהתפילה, התרחשה התאונה הקשה. כוחות החירום המקומיים שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה של אחת הנוסעות וטיפלו בארבעת הפצועים האחרים. בקהילה היהודית המקומית פועלים מול הרשויות בבולגריה ומול משרד החוץ כדי לטפל באירוע ולדאוג להעברת האישה שנהרגה לקבורה בישראל.