אילוסטרציה: תקיפות צה"ל באיראן צילום: דובר צה"ל

צה"ל השלים במהלך היממה האחרונה גל תקיפות נרחב ועצים במיוחד על אדמת איראן, במסגרתו הותקפו תשתיות אסטרטגיות נוספות של ארגון הטרור משמרות המהפכה.

המבצע, שנערך בהכוונת אמ"ן, מצטרף להשמדת עשרות מטוסים ומסוקים בשדות תעופה בטהרן, לחיסולי בכירים ולפגיעה הקשה במפעלי הפטרוכימיה שהתרחשו ביומיים האחרונים.

במסגרת המטס הנוכחי, חיל האוויר התמקד במטרות שלטוניות וצבאיות מובהקות בלב טהראן. בין היעדים שהותקפו: אתר מרכזי המשמש את הכוחות החמושים האחראים לדיכוי האוכלוסייה האזרחית באיראן, תשתיות מרכזיות במטה הכללי של משמרות המהפכה בבירה ומתקנים חיוניים במפקדת חיל האוויר של משמרות המהפכה בטהרן.

במקביל לפגיעה במפקדות, פעל צה"ל לסיכול איומים ישירים על העורף הישראלי. מטוסי הקרב תקפו אתרי אחסון ושיגור של טילים בליסטיים שהיו מוכנים לשיגור לעבר מדינת ישראל. בנוסף, הושמד אתר מרכזי לייצור מערכות הגנה אווירית, מהלך שנועד להחליש את יכולת ההתגוננות של המשטר האיראני מפני תקיפות עתידיות.