המשרד לענייני ההקדש האיסלאמי והעניינים הדתיים של הרשות הפלסטינית מגנה את מה שהוא מכנה "הפריצה" של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, למסגד אל-אקצא.

בהודעה שפרסם נמסר כי ביקורו של בן גביר בהר הבית נערך כאשר מסגד אל-אקצא נמצא זה היום ה־38 ברציפות תחת איסור כניסה של מתפללים מוסלמים, בשל מצב החירום על רקע המלחמה עם איראן. לטענת המשרד, בכך "נפגעת הקדושה הדתית והרוחנית של המסגד".

ההודעה מאשימה את "ממשלת הימין הקיצוני בישראל" ב"התקפה בוטה על מקום דתי השייך בלעדית למוסלמים", ומציינת כי "אין לאיש זולת המוסלמים זכות להיכנס להר הבית ללא אישורם".

התפילות שמקיימים יהודים במהלך הביקור בהר הבית תוארו כ"פשע חמור והתקפה על המקומות הקדושים ועל מקומות התפילה האיסלאמיים".

משרד ההקדשים הפלסטיני קורא להפוך את האיסור על כניסת מוסלמים למסגד אל-אקצא לסוגיה מרכזית בסדר היום של דעת הקהל הבינלאומית, ולהניע את המוסדות הבינלאומיים לפעול באופן מיידי להגנת המסגד ולבלימת הפעילות הישראלית במקום.

אמש אישר בג"ץ להעלות את מכסת המתפללים המותרת ברחבת הכותל מ־50 ל־100 איש, וביום חמישי צפוי דיון נוסף בנוגע לגיבוש מדיניות שוויונית שתאזן בין שיקולי ביטחון לבין חופש הדת והפולחן.