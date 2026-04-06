הישג היסטורי נרשם בחלל: צוות האסטרונאוטים של משימת "ארטמיס 2" שבר את שיא המרחק הגדול ביותר שבני אדם עברו מכדור הארץ. בכך, נשבר השיא הקודם שהוחזק במשך 56 שנים על ידי צוות משימת "אפולו 13" המפורסמת בשנת 1970.

השיא של "אפולו 13" עמד על 248,655 מיילים מכדור הארץ (כ-400,170 ק"מ). הצוות הנוכחי חלף על פני נקודה זו בשעה 20:56 (שעון ישראל).

על פי התוכנית המבצעית, החללית "אוריון" צפויה להמשיך ולהתרחק עד למרחק שיא של כ-406,789 קילומטרים מכדור הארץ - מרחק הגדול בכ-7,000 ק"מ מהשיא הקודם. נקודת הקיצון הזו צפויה להתרחש הלילה בשעה 2:07 לפנות בוקר.

סוכנות החלל האמריקנית (נאס"א) שיגרה את ארבעת האסטרונאוטים לפני כחמישה ימים ממרכז החלל קנדי בפלורידה. זוהי הטיסה המאוישת הראשונה לכיוון הירח מאז משימת "אפולו 17" בדצמבר 1972, והיא נחשבת לאבן דרך קריטית בתוכנית השאפתנית להחזרת האנושות לירח ולהקמת בסיס קבע עליו.

המשימה הנוכחית אינה כוללת נחיתה על פני הירח, אלא נועדה לבחון את עמידות החללית "אוריון" ואת מערכות תמיכת החיים המתקדמות שלה בתנאי קיצון. הצוות צפוי להקיף את הירח ולהגיע למרחק של יותר מ-7,400 קילומטרים מעבר לצידו הרחוק של הלוויין הטבעי, לפני שהחללית תבצע תמרון חזרה ותנחת באוקיינוס השקט בעוד כחמישה ימים.