ארבעה חיילים בשירות סדיר נעצרו באחרונה בחשד לריגול למען איראן. על יתר פרטי החקירה מוטל צו איסור פרסום.

הבוקר נחשפה פרשת ריגול נוספת לטובת איראן בה מעורב תושב ירושלים כבן 21. חקירת השב"כ והמשטרה העלתה כי במהלך שנת 2025 יצר החשוד קשר עם גורם מודיעין איראני באמצעות אחת הרשתות החברתיות.

למרות שזהותו האמיתית של המפעיל הייתה ברורה לו, בחר הצעיר להמשיך בקשר ואף לבצע עבורו שורה של משימות מבצעיות בשטח.

מעצר החשוד בריגול לטובת איראן דוברות המשטרה

על פי ממצאי החקירה, החשוד לא הסתפק רק בהעברת מידע מילולי. הוא ביצע משימות שכללו איסוף מידע ותיעוד חזותי (צילום) של אזורים שונים ואסטרטגיים ברחבי הארץ.

כדי לשפר את איכות המידע המועבר לטהרן, רכש החשוד ציוד צילום ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כל זאת תוך מודעות מלאה לכך שהוא פועל בשליחות גורם עוין למדינת ישראל.

בתמורה ל"שירותיו", קיבל החשוד סכומי כסף משמעותיים. כדי לנסות ולטשטש את עקבות הכספים, התשלומים הועברו אליו באמצעות מטבעות דיגיטליים (קריפטו), שיטה שהפכה לנפוצה מאוד בקרב מנגנוני הגיוס האיראניים בתקופה האחרונה.

במשטרה ובשב"כ מדגישים כי מדובר בשיטת פעולה עקבית של האויב האיראני, המנסה לצוד צעירים ישראלים דרך הרשתות החברתיות ולפתות אותם בבצע כסף לביצוע משימות פגיעה בביטחון המדינה.