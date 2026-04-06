ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בטלפון עם הנשיא דונלד טראמפ ביום ראשון, והביע דאגה עמוקה מהאפשרות להסכם הפסקת אש עם איראן, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, נתניהו ציין בפני הנשיא את הסיכונים הכרוכים במהלכים מסוג זה מול משטר האייתוללות.

השיחה, שהוגדרה כ"חמה וחיובית", נפתחה בברכת ראש הממשלה לטראמפ על המבצע ההירואי לחילוץ איש צוות ה-F-15 האמריקני משטח איראן.

במהלך השיחה הבהיר טראמפ לנתניהו כי אם איראן תיענה לדרישות ארצות הברית, ייתכן שתחול הפסקת אש, אך הדגיש קו אדום ברור: איראן תידרש למסור את כל האורניום המועשר שברשותה, וייאסר עליה לחדש את העשרת האורניום לצמיתות.

במקביל, הנשיא טראמפ קיים הערב מסיבת עיתונאים לוחמנית, על רקע החלטת איראן לדחות את הצעתו להפסקת אש זמנית. טראמפ החריף את הטון באופן דרמטי ואיים: "ניתן לחסל את איראן בלילה אחד - אולי כבר מחר". הוא הוסיף והדגיש את המטרה המרכזית של הממשל: "אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".