נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי נפגש עם רבני הערים המרכזיות במדינה בלשכתו בקייב לרגל חג הפסח.

במהלך הפגישה קיבל הנשיא חבילת מצות שמורות ומתנה מיוחדת - "חמשה חומשי תורה" בתרגום מלא לאוקראינית שהושלם לאחרונה.

הפגישה התקיימה ביוזמת פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה, והרבנים שוחחו עם הנשיא על מצב הקהילות היהודיות במדינה - זהו הפסח החמישי בצל המלחמה.

מאז פרוץ המלחמה מקפיד זלנסקי להיפגש עם שלוחי חב"ד באוקראינה המכהנים כרבני הערים כדי לקבל מהם סקירה על מצב הקהילות היהודיות ולהביע את הוקרתו אליהם על שנשארו במדינה המופגזת למרות שיכלו לעזוב אותה בשל היותם, לרוב, בעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית.

כבכל שנה הייתה הפגישה אמורה להתקיים בתאריך העברי י"א בניסן - יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש, יליד ניקולייב שבאוקראינה - אך השנה נדחתה לימי חול המועד בשל מסע מדיני לא מתוכנן שביצע זלנסקי לירדן ולשלוש מדינות במפרץ.

רבה של חרקוב, הרב משה מוסקוביץ, דיבר על יום הולדתו של הרבי ועל כך שהוא חינך את תלמידיו להקדיש את חייהם, כשליחות ללא הגבלת זמן, למען כל יהודי ויהודי בערים אליהן נשלחו.

הוא ציין כי הרבנים מתכננים שזלנסקי יקדיש את היום הזה ל"יום חינוך ומעשים טובים" - כפי שעושים נשיאי ארה"ב מדי שנה מאז תקופתו של ג'ימי קרטר בסוף שנות השבעים. "נשמח שהפגישה הבאה שלנו תהיה אחרי הניצחון של אוקראינה וישראל - ניצחון של האור נגד החושך", אמר.

רבה של קייב, הרב יונתן מרקוביץ, דיבר על משמעות חג החירות ואמר כי העם היהודי והעם האוקראיני נושאים תפילה משותפת למען חירות מעול ציר הרשע המאיים עליהם ועל העולם, למען שלום ולמען גאולה.

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, הרב מאיר סטמבלר, הביא לזלנסקי חבילת מצות וציין כי הן נאפו במאפייה בדניפרו שבמזרח המדינה ומשווקות לקהילות יהודיות רבות בעולם. הוא סיפר לנשיא כי הפדרציה חילקה יחד עם שלוחי חב"ד סטים של מצות וערכות מיוחדות לחג הפסח ליותר מ-50,000 בתי אב יהודים במדינה, וערכה עשרות סדרי פסח ציבוריים בהשתתפות אלפים רבים.

הרבנים העניקו לזלנסקי במתנה סט של "חמשה חומשי תורה" שהודפסו לאחרונה, לראשונה בהיסטוריה, בשפה האוקראינית, והציגו לו ספרים וחוברות יהדות נוספים שהודפסו באוקראינית - כחלק ממיזם נרחב של הפדרציה. זלנסקי הביע את התפעלותו.

הרבנים אמרו כי ביהדות נכתב שאלוקים הסתכל בתורה וברא מתוכה את העולם, ולכן כאשר התורה מתורגמת לאוקראינית מדובר במשהו שמימי שיעניק כוח וחיזוק למדינה במלחמתה בכיבוש הרוסי. הם ציינו כי מדובר בפרויקט גדול שעליו עמלו עשרות רבנים ובלשנים בשפה האוקראינית משך ארבע שנים ושעלותו מוערכת בעשרות מיליוני גריוונה.

הרב סטמבלר אמר: "אנחנו מאוד גאים בעמידתך האיתנה מול הרוע ושמחים להיות חלק מהמלחמה הזו נגד הרשע. אתה מהווה דוגמה לא רק לאוקראינה אלא לכל העולם כולו ומראה כיצד בשביל צדק ויושר צריכים לעמוד בתוקף".

בפגישה, שאותה הנחה ידידו הקרוב של הנשיא, יו"ר הפדרציה הרב רפאל רוטמאן, נשאו דברים גם הרב משה אסמן והרב יעקב סיניאקוב האחראי מטעם הפדרציה על הפעילות בקרב חיילים יהודים המשרתים בצבא האוקראיני.

הרב אסמן סיפר על אירוע שהתרחש בתחילת המלחמה בכפר היהודי שהקים באנטבקה שבפאתי קייב, כאשר התעקש שלא לפנות את המקום למרות הגעת שיירות טנקים רוסיים לסביבתו. "אני מאמין שבזכות זה הטנקים נבלמו", אמר, והזמין את זלנסקי להנחת אבן פינה למתחם הישיבה בעוד כחודש. הרב סיניאקוב שם דגש בדבריו על הפעילות הנרחבת להבאת מצות ושמחת חג לאלפי חיילים יהודים בחזית.

בפגישה נכחו גם רבני ערים נוספות ושלוחי חב"ד ברחבי אוקראינה.