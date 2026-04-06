בעוד שבעולם היהודי ישבו יהודים סביב שולחנות ערוכים בשלווה, באוקראינה המילה "חירות" קיבלה משמעות מצמררת ומרוממת כאחד, זו השנה החמישית.

המבצע הזה, שנראה כמעט דמיוני בתנאי מלחמה, התאפשר הודות לשלוחי הרבי ובני משפחותיהם שהתמסרו גם השנה לארגון הסדרים הציבוריים, כשהם נעזרים בארגון JRNU - הזרוע הלוגיסטית האדירה של חב"ד אוקראינה.

בזמן שהשלוחים עסקו בארגון הסדרים ובהתארגנות לחג הפסח, JRNU ניצח על הלוגיסטיקה מאחורי הקלעים, באמצעות שינוע של טונות מצות שמורה, יין כשר, עופות, בשר ומוצרי יסוד לכל פינה במדינה המדממת. "המעטפת האדירה הזו סייעה לשלוחים ולבני קהילותיהם להיכנס לחג הפסח ערוכים מתמיד", אמר הרב שמחה לבנהרץ משלוחי הרבי בקייב והמנהל הביצועי של מערך החלוקה.

ז'יטומיר: 180 איש מול מתקפת כטב"מים

רבה הראשי של ז'יטומיר ומערב אוקראינה, השליח הרב שלמה וילהלם, דיווח על חג של גבורה יהודית. למרות שבערב החג ספגה העיר מתקפת כטב"מים קשה, הקהילה לא נרתעה.

כ-180 יהודים התכנסו לסדר המרכזי באולם ערוך ומפואר. דגש מיוחד ניתן לדור העתיד, כשבמחנה הילדים המקומי נערכו סדרים נפרדים ומותאמים לקבוצות גיל שונות. "הילדים נהנו מאוד, היה מוצלח ומיוחד, אמר הרב וילהלם.

הדרמה הגיעה לשיאה בעיר הנמל אודסה. תחת הנהגתו של רבה הראשי של אודסה ודרום אוקראינה, השליח הרב אברהם וולף, התכנסו כ-1,000 יהודים לסדרים המוניים למרות המלחמה הקשה.

אלא שהאזעקות והטילים לא פסחו על החוגגים: ילדי בית היתומים המקומי "משפחה אוקראינה", שעבורם הסדר הוא רגע של חום וביטחון, נאלצו לקטוע את השולחן הערוך ולרדת למקלטים תחת איום הטילים. שם, בין קירות הבטון המוגנים, הם המשיכו לקרוא בהגדה ולשיר את שירי החג עד לסיום הסדר בשעות הקטנות.

בעיר זפורוז'ה, הסמוכה לקו החזית, הוכיח השליח הרב נחום ערנטרוי כי הרוח היהודית חזקה מכל איום, כשמאות משתתפים הגיעו לסדר שנערך בסטנדרט גבוה ויוקרתי.

בעיר סומי במהלך החג נרשמו מספר נפילות טילים ופגזים במרחק קצר מאוד מבית הכנסת. "בחסדי שמיים אף אחד מהקהילה לא נפגע", סיפר השליח הרב יחיאל שלמה לויטנסקי, "ובלילה השני האולם היה מלא עד אפס מקום".

תמונה דומה הייתה בבית חב"ד פולטבה. ממש בערב חג היתה נפילה ברחוב סמוך לבית חב"ד, ב''ה ללא נפגעים בקהילה. אך למרות זאת, המקרה, לא השפיע על יהודי העיר והייתה השתתפות ערה במיוחד בסדר הגדול בניצוחו של השליח לעיר הרב יוסף יצחק סגל.

בצ'רנוביץ, שהפכה לעיר מקלט עבור פליטים שברחו מערי החזית, אירח השליח הרב מנחם מענדל גליצנשטיין כ-300 משתתפים. "היו רגעים שלא נשארה עין אחת יבשה", משחזר השליח.

"רופא בכיר בעיר, שתמיד טען שאין לו זמן ליהדות, הגיע לראשונה בחייו ופרץ בבכי כשראה מאות יהודים שרים יחד 'מה נשתנה'. הוא סיפר שרק עכשיו הבין מה החמיץ כל השנים".

בשל העוצר הלילי המתחיל בחצות, נשארו המשתתפים בסדר בלילה השני להתוועדות חסידית עד 4 לפנות בוקר, השעה בה מסתיים העוצר.

וכך, בכל עיר ועיר הסבו יהודים בסדרים של שלוחי הרבי. "גם השנה", סיכם אחד השלוחים, "למרות המצב אף אחד לא נשאר מאחור, כפי שהורה לנו הרבי".