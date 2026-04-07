נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים הלילה (שלישי) אירוע פסח בבית הלבן בהשתתפות מנהיגי הקהילה היהודית האמריקנית.

באירוע, שבבית הלבן ציינו שעסק בהידוק הקשרים עם הקהילה היהודית, דיבר טראמפ על נושא הגאולה לאור המלחמה והביא כדוגמה את שורד השבי עידן אלכסנדר, המחזיק באזרחות אמריקנית, שהשתתף באירוע יחד עם בני משפחתו - בביקור שלישי מאז שחרורו בבית הלבן.

בשיחה נכחו גם מנהיגים בולטים של הקהילה החרדית מכל רחבי ארה"ב. בין היתר נשאו דברים בתו של הנשיא איוונקה וחתנו ג'ארד קושנר.

הרב א.ד. מוצן מנהל קשרי הממשלה באגודת ישראל באמריקה כתב בחשבון ה-X שלו לאחר האירוע "היה כבוד גדול עבור נציגות אגודת ישראל בארה"ב להצטרף למנהיגים יהודים רבים בבית הלבן כדי להודות לנשיא טראמפ. הרגע המתאים ביותר לכך הוא אכן חג החירות - פסח".