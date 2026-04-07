תיעוד התקיפה ששיתף הנשיא טראמפ מתוך הרשת

פרטים חדשים נחשפים הבוקר (שלישי) על הפעילות של צבא ארה"ב במקביל למבצע לחילוץ הנווט והטייס שמטוסם הופל בסוף השבוע שעבר באיראן.

ב"פוקס ניוז" דווח כי חיל האוויר האמריקני ניצל את ההזדמנות המבצעית כדי לבצע חיסול של מספר בכירים במשמרות המהפכה בבונקר תת-קרקעי סודי.

על פי הדיווח, אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב , קיבל מידע מודיעיני רגיש על התכנסות מספר גדול של מפקדים בכירים בבונקר סודי ליד טהרן.

הוא הורה למפציצי החמקן האסטרטגיים B-2 Spirit להמריא ישירות מבסיסם בארה"ב ולבצע את התקיפה.

כדי לחדור את שכבות הבטון והסלע העבות, השתמשו המפציצים בפצצות מסוג GBU-57 MOP שזכו לכינוי "אם כל מפצחות הבונקרים".

מדובר בחימוש במשקל של כ-14 טונות, המסוגל לחדור עשרות מטרים לתוך האדמה לפני שהוא מתפוצץ והורס כל מה שבסביבתו.

אותן פצצות שימשו בשנה שעברה להפצצת המתקן הגרעיני בפורדו, וכעת הן הביאו להשמדה מוחלטת של הבונקר הסודי האיראני על יושביו.

במקביל להשמדת המפקדה, מפציצי B-1 הטילו פצצות כבדות נוספות כדי להרחיק כוחות איראניים מאזור ההתרסקות של הטייס והנווט האמריקנים. גורם צבאי אמריקני בכיר תיאר את הפעולה ואמרה: "הנחתנו עליהם אש תופת. לא נתנו להם שום סיכוי להתקרב לכוחות החילוץ".

הנשיא טראמפ, שפרסם תיעוד של הפיצוצים האדירים ברשת Truth Social, לא הסתיר את שביעות רצונו. "רבים מהמנהיגים הצבאיים של איראן חוסלו בתקיפה המאסיבית הזו", כתב הנשיא.

הבכיר בצבא ארה"ב אישר שאכן המתחם בו היה ממוקם הבונקר נמחק לחלוטין ובכירים רבים במשמרות המהפכה חוסלו בתוכו.