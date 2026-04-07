המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, כלל לא מתפקד מאז תחילת המלחמה ומאושפז בעיר קום במצב קשה ללא הכרה, כך דיווח הלילה (שלישי) העיתון הבריטי "טיימס".

הפרסום מתבסס על מזכר דיפלומטי חסוי המגלה שחמינאי הבן אמנם הוכרז כמנהיג העליון לאחר שאביו חוסל - אבל מאז לא היה מעורב כלל בפועל בשלטון או בתהליך קבלת ההחלטות - ומשמרות המהפכה הם שמנהלים באופן מעשי את איראן.

בימים האחרונים המשטר האיראני סרטון רשמי ובו נראה חמינאי יושב ב"חדר מלחמה" ומנהל את המערכה. אלא שמומחים בינלאומיים שניתחו את הסרטון הגיעו למסקנה חד-משמעית: מדובר בתוצר של בינה מלאכותית.

ההנחה נשענת על מספר סימנים בסרטון: העובדה שלא הופצה שום הקלטה קולית של המנהיג מדבר על האירועים האחרונים, חוסר תגובה שלו לאירועים משמעותיים במלחמה וכן ניתוח פיקסלים ותנועות פנים שהצביע על עיבוד דיגיטלי מתוחכם שנועד לייצר מצג שווא של חיוניות.