תקיפות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה דובר צה"ל

כוחות אוגדה 91, הפועלים בשבועות האחרונים בדרום לבנון, זיהו ביממה האחרונה מחבלים ממערך הנ"ט של ארגון הטרור חיזבאללה שהתמקמו במסגד במרחב.

מיד לאחר הזיהוי הכוחות חיסלו את המחבלים והשמידו את המתחם על מנת להסיר איום.

בפעילות נוספת של חטיבת 769 הכוחות זיהו מחבל שתיצפת ממבנה על הכוחות. חיל האוויר בשיתוף פעולה עם הכוחות ובסגירת מעגל מהירה חיסל את המחבל.

בנוסף כוחות צוות הקרב של חטיבת גבעתי חיסלו חוליות מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים, ששימשו את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור. בין אמצעי הלחימה שאותרו על ידי הכוחות היו מטענים, נשקים מסוגים שונים, מחסניות ועוד.