כתב אישום חמור הוגש לבית משפט השלום בירושלים נגד תושב מבשרת ציון בן 53, בגין השחתה וגרימת נזק כבד במזיד לאנדרטת ההנצחה של לוחם יס"מ ירושלים, רס"מ יוסף (יוסי) קירמה ז"ל.

האירוע המקומם התרחש בשבוע שעבר, כאשר התקבל דיווח במשטרה על אדם המשתמש בפטיש כדי לנתץ את האתר המוקדש לזכרו של הלוחם.

שוטרי תחנת הראל פתחו בסריקות נרחבות ומהירות במרחב, והצליחו לשים את ידיהם על הנאשם תוך זמן קצר מרגע קבלת הדיווח.

רס"מ יוסי קירמה ז"ל נפל בקרב גבורה באוקטובר 2016. במהלך פיגוע ירי רצחני בירושלים, חתר קירמה למגע בנחישות, הצליח לסכל את המשך מסע הרצח ובכך הציל חיי אזרחים רבים, אך שילם על כך בחייו. האנדרטה שהוקמה לזכרו מהווה מוקד עלייה לרגל וסמל לגבורת לוחמי משטרת ישראל.

מעצרו של הנאשם הוארך מספר פעמים בבית המשפט לצורך השלמת החקירה. עם סיום גיבוש התשתית הראייתית על ידי חוקרי תחנת הראל, הגישה אתמול התביעה המשטרתית את כתב האישום.

"​משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בערכי ההנצחה ובאנדרטאות של חללי כוחות הביטחון אשר הקריבו את חייהם למען המדינה", נמסר מהמשטרה.