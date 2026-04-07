התיעוד של חיזבאללה מהשטח ללא קרדיט

ארגון הטרור חיזבאללה פרסם ביממה האחרונה תיעוד של ציוד צבאי ישראלי, הכולל באגרים (מחפרים) ואמצעים הנדסיים נוספים, שאותרו במרחב נהר הליטני.

התמונות, שהפכו להישג תודעתי עבור ארגון הטרור, הן עדות לקרב קשה שהסתבך בימי הלחימה הראשונים בדרום לבנון.

התקרית התרחשה במהלך משימה מיוחדת של כוח משולב של הצנחנים ויחידת יהל"ם. המטרה הייתה חציית הליטני במרחב הבופור וכיבוש תא שטח אסטרטגי. הכוח נערך למבצע מצויד בכלי צמ"ה כבדים ובסירות גומי.

בעיצומה של הפעילות, נפתחה על הלוחמים אש מסיבית של פצצות מרגמה ורקטות בקצב גבוה מאוד. במטח הקטלני נפל סמל משה יצחק הכהן כץ ז"ל, וכ-20 לוחמים וקצינים נפצעו בדרגות שונות.

גורמים בצה"ל מעריכים כי לא היה מדובר במארב מתוכנן מראש, אלא בזיהוי מהיר של האויב שריכז מאמץ אש מול הפעולה.

ממידע שהגיע לידי mako עולה כי בעוד לוחמי הצנחנים המשיכו להילחם ולהחזיק את השטח תחת אש במשך זמן ממושך כדי לחפות על פינוי הפצועים, בדרג הפיקוד הבכיר התקבלה החלטה על נסיגה מהירה וניתוק מגע.

הביקורת בצבא מתמקדת בהוראה לנטוש את הכלים ההנדסיים בשטח האויב. "זה לא היה אמור להוביל לנסיגה מבוהלת, זה לא אמור היה להגיע למצב הזה", אמר גורם צבאי בכיר והוסיף כי מדובר באירוע חמור, הכולל כשל פיקודי ותפעולי גם יחד.

בשטח נותרו מאחור סירות גומי, ציוד אישי וכלים הנדסיים כבדים ששימשו להכשרת המעבר.

זמן קצר לאחר נסיגת הכוחות, הגיעו מחבלי חיזבאללה אל הכלים שננטשו. המחבלים החלו למלכד את הבאגרים במטרה לפגוע בכוחות צה"ל אם אלו ינסו לחזור ולחלצם.

בזיהוי מהיר של המלכוד והסיכון הגבוה, מטוסי קרב של חיל האוויר נשלחו להשמיד את הכלים ההנדסיים של צה"ל כדי למנוע את נפילתם כשלל או שימוש בהם כמטעני ענק.

למרות התיעודים של חיזבאללה המציגים את "שלל המלחמה", בצה"ל מדגישים כי רוב האמצעים חולצו מהשטח וכי ההחלטה על הנסיגה הייתה הכרחית כדי להציל את חיי הלוחמים שנותרו חשופים.