אלפים הגיעו בימי חג הפסח להתברך על ידי ראב"ד 'העדה החרדית' הרב משה שטרנבוך בביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

במהלך הביקורים נשא ראש הישיבה דברי הדרכה, בהם עמד על חשיבות השתיקה והזהירות הנדרשת בכוח הדיבור.

"השם פסח רומז על 'פה סח'", הסביר. "למדנו מכך את מעלת הדיבור, אך אדם צריך לבדוק תמיד את דבריו. אם אלו דברי הבל, אין בהם תועלת, אך כשיהודי מדבר דברי תורה עליו להבין שאלו ממש יהלומים שהוא מקבל מהקב"ה".

הרב הוסיף בתוכחה: "רבים מדברים פוליטיקה וכאילו מתנבאים מה יהיה, וזה לא קורה. צריך להיזהר מכך, לשמור על הפה ולדבר רק דברי תורה וקדושה".

את דבריו חתם בברכה כי מהזהירות בדיבור "יצמחו גדולי תלמידי חכמים".