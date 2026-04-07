מזג האוויר ביומו האחרון של חול המועד פסח הפתיע היום (שלישי) את רבבות המטיילים ברחבי הארץ, עם תפנית חורפית במיוחד - ירידה בטמפרטורות, גשמים וסכנת שיטפונות.

היום נרשמה ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן נמוכות במידה ניכרת מהרגיל לעונה.

כבר משעות הבוקר החלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, המלווים בסופות רעמים יחידות, ובהמשך היום הם צפויים להתפשט דרומה עד לצפון הנגב.

בעקבות המערכת החורפית, קיים חשש כבד לשיטפונות בזק בנחלי מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה - אזורים המועדים להצפות מהירות ומסוכנות.

בשל התחזית והצפי להתפתחות שיטפונות המסכנים את משתמשי הדרך, הודיעה המשטרה על היערכות מוגברת במחוז הדרומי.

החל מהשעה 11:00 ייחסם לתנועה כביש 90 בשני הכיוונים, בקטע שבין נחל דוד / עין גדי ועד לאזור מלונות ים המלח. החסימה תישאר בתוקף עד להודעה חדשה, בהתאם להערכות המצב השוטפות. המשטרה קוראת לציבור לתכנן את הנסיעות מראש, להימנע מהגעה לאזורי סכנה ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח.

התחזית לימים הקרובים

מחר (רביעי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים יימשכו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים מצפון הארץ ועד צפון הנגב, ובהמשך היום הם ייפסקו בהדרגה.

ביום חמישי תימשך מגמת ההתחממות הקלה, אם כי עדיין ייתכנו בצפון טפטופים עד גשמים מקומיים קלים. ביום שישי צפויות הטמפרטורות לחזור לרמות הרגילות לעונה, והמערכת החורפית תחלוף.

הטמפרטורות החזויות ליום וללילה: ירושלים: 9-15 | תל אביב: 13-19 | חיפה: 13-18 | צפת: 9-13 | טבריה: 13-18 | באר שבע: 11-20 | עין גדי: 17-25 | אילת: 18-29.