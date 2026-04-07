המונים צפויים לעלות החל מצאת החג לציונו של הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים", שנפטר לפני כשנה.

העלייה לציון בבית העלמין פוניבז' בבני ברק תתקיים מצאת החג ביום רביעי בלילה ועד לכניסת שבת, לרגל ציון שנה להסתלקותו.

ביום חמישי בשעה 14:00 יתקיים מעמד תפילה מרכזי בציון בראשות אחיו של הנפטר, הרב צמח מאזוז, ראש הישיבה, ובהשתתפות רבנים וגדולי תלמידיו.

המשתתפים יתפללו למען עם ישראל והצלחת המלחמה. בהמשך היום, בשעה 20:00, תתקיים עצרת מרכזית בישיבת "כסא רחמים" ותשודר בכלי התקשורת.

יום ההילולא עצמו יחול בשביעי של פסח - כ"א ניסן. הראשון לציון הרב שלמה עמאר יצא בקריאה לקיים השכבות בבתי הכנסת ולימוד משניות לעילוי נשמתו. "ביום אסרו חג דפסח, שבו הושלמו י"ב חודשים מיום הקבורה, ידליקו נר לעילוי נשמתו", כתב.

במוסדות הישיבה נערכים לקליטת המונים בהיערכות מוגברת, גם בשל המצב הביטחוני. הקרקע במתחם בית העלמין רוצפה, והוצבו אהלי תפילה, אהלי הכנסת אורחים, מתחמי הדלקת נרות לגברים ולנשים בנפרד, ואהל לימוד עם כולל שיפעל 24 שעות. כמו כן הוקם מעבר מיוחד לכהנים ומרחב מוגן בסמיכות לציון. במקום יוצעו שתייה וכיבוד לאורך כל היום.