סוכנות הידיעות האיראנית "מהר", המזוהה עם המשטר, דיווחה היום (שלישי) כי בית כנסת במרכז טהרן ניזוק בתקיפה ישראלית. לפי הדיווחים, התקיפה התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות של היום.

בית הכנסת ממוקם סמוך לכיכר פלסטין בבירה האיראנית. גולשים איראניים תומכי המשטר פרסמו תמונות מהמקום וגינו את התקיפה.

אחד מהם כתב: "נתניהו לא גילה רחמים כלפי היהודים! נזק רציני נגרם לבית הכנסת היהודי במרכז טהרן עקב התקיפה הישראלית".

לפי הדיווחים, בית הכנסת ניזוק כתוצאה מפגיעה בבניין סמוך. "למרות שהמטרה העיקרית הייתה כנראה הבניין הסמוך לבית הכנסת, עוצמת הפיצוץ גרמה נזק קשה ללפחות חמישה בניינים סמוכים", ציין אחד הגולשים.

לא התקבל עד כה אישור רשמי לדיווחים מצד ישראל או איראן.