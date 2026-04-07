שאלה ראשונה - על חוצפה, איפה ואיפה

כיצד התנועה לאיכות השלטון, שעתרה באוגוסט 2024 לבג"ץ כנגד מינויו של דני לוי למפכ"ל המשטרה ולאחר חודשיים דרשה מבג"ץ הוצאת צו ביניים נגדו לעצירת הדחת יועמ"ש המשטרה, העזה לפנות לאחרונה ישירות ללשכתו, בבקשה לתרומה בעבור ייצוגה של קצינת המשטרה רינת סבן בהליך המשפטי שנגע לקידומה.

מדוע זה נמנעה אותה התנועה מלפנות לרמטכ"ל בבקשה לתרום לייצוגם של לוחמי "כוח 100", ולוודא ששבים הם לשירות מילואים עם ביטול כתבי האישום נגדם?

הרי במכתב שמוען ללשכת המפכ"ל נכתב: "למה התרומה שלכם חשובה עכשיו: התנועה לאיכות השלטון הוכיחה שאפשר לנצח - אבל המאבק הזה דרש עבודה משפטית אינטנסיבית, משאבים והתמדה. אנחנו צריכים את תמיכתם כדי להמשיך להגן על שומרי סף ועל עצמאות מערכת אכיפת החוק". האם המאבק על חפותם של הלוחמים היה פשוט, מהיר או זול יותר? האם על "שומרי החומות" אין צורך להגן, ככל שמחליטה התנועה לאיכות השלטון להתערב בשיקולי ראשי המערכות הביטחוניות, או שמא התערבות התנועה בשיקולי מערכת הביטחון היא סלקטיבית בלבד?

שאלה שנייה - על פיקוח נפש וסדר ציבורי

כיצד זה פסק בג"ץ (בהחלטת השופט יצחק עמית, לאחר התייעצות עם השופטים ח'אלד כאבוב ויחיאל כשר) כי ניתן לאפשר ל-600 מפגינים (לא כולל כוחות המשטרה) להתקהל ברחבת "מקדש הבימה" בניגוד להנחיות המקצועיות של פיקוד העורף בזמן מלחמה? האם בידי השופטים מצויים הכלים לקבל החלטה " מאוזנת " יותר מזו של הגורמים הביטחוניים המוסמכים?

האם לדעת השופטים הפגנה בלב תל אביב - ב"צנטרום של הפיילה" ובמרכז המטרה אליה מכוונים הטילים האיראנים, מסוכנת פחות מתפילת יהודים בכותל, מוסלמים באל-אקצא ונוצרים בכנסיית הקבר? האם בג"ץ חס על חיי המתפללים בירושלים יותר מעל שלומם של המפגינים התל אביבים? היתכן שיש מבין תושבי תל אביב, שנמנעו מהלפגין בעל כורחם במשך מספר ימים נגד המדינה או ראש הממשלה, העלולים ללקות בעשר מכות מסכנות חיים, או סתם באירוע לבבי כתוצאה מחרון עברה וזעם מצטבר, ועל כן חובה לאפשר להם להפגין מטעמי פיקוח נפש?

שאלה שלישית - על צנזורה, אכיפה ומשמעת

כיצד דורשת הצנזורה שלא להעלות לרשתות סרטונים מאתרי נפילת טילים וכטב"מים כדי לא לסייע לאויב, בעת שכלי התקשורת ואזרחים רבים מצפצפים על ההנחיות ללא ענישה הולמת? הרי ברור ששידורים חיים מסייעים לאויב לטווח טוב יותר את הטיל הבא, להעריך את נזקי התקיפה (BDA) ולהעלות את המורל בקרב המחבלים. מדוע בישראל אין אכיפה כפי שקורה במדינות אחרות המצויות תחת איום במזרח התיכון?

לסיום - תם מה הוא אומר?

למה בעצם מעטים כל כך מתפלאים או מוטרדים מהשאלות הללו? ומדוע יש מי שדורש סדר ומשמעת מאחרים, בעוד שהוא עצמו אינו כפוף להם או נושא באחריות, לכאורה ?

על כך ענה "הנסיך הקטן" (של סנט-אכזופרי, לא זה מפלוגה ב') : "רשאי אני לדרוש משמעת משום שפקודותיי הן הגיוניות". כנראה שהנסיך הקטן היה שילוב של תם וחכם, שידע לשאול את השאלות הנכונות.