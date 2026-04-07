כך תכינו מופלטה כמו בקונדיטוריה צילום: יאיר גלזר

מתכון למופלטה משמנה של שף קונדיטור קרן קדוש, מבעלי קפה קדוש, מציע דרך להכין בבית מופלטה מדופפת בעלת מרקם רך ונמס.

המופלטה מבוססת על שילוב של קמח לבן וסולת אקסטרה דקה יחד עם נוזלים ושומן. התוצאה היא מאפה עדין עם שכבות דקות וטעם עשיר.

להכנת הבצק משתמשים ב־750 גרם קמח לבן, 250 גרם סולת אקסטרה דקה, שתי כפיות מלח וכפית סוכר. אל התערובת מוסיפים 650 מ"ל מים בהדרגה תוך כדי לישה, עד לקבלת בצק רך מאוד, חלק וגמיש. את הבצק לשים במשך 8 עד 10 דקות.

לאחר הלישה משמנים מעט את הבצק, מכסים ומניחים למנוחה של 30 עד 40 דקות. בהמשך מחלקים את הבצק לכדורים, משמנים אותם ומניחים למנוחה קצרה נוספת. כל כדור נפתח לעלה דק מאוד על משטח משומן.

לצורך יצירת השכבות מכינים תערובת של 100 גרם חמאה מומסת, חצי כוס שמן וחצי כוס סולת אקסטרה דקה. מורחים מעט מהתערובת על העלה ומפזרים סולת, מקפלים, ולאחר מכן פותחים עלה נוסף ומניחים במרכז את הבצק המקופל. את הכול משטחים שוב לעלה דק.

לבסוף מחממים מחבת ומטגנים כל מופלטה כ־2 דקות מכל צד עד להזהבה.