יונה שמעון הופמן ז"ל אביו של קצין שלדג רס"ן יצהר הופמן הי"ד, הלך לעולמו.

יונה ז"ל היה דמות מוכרת ואהובה, מראשוני החלוצים שעלו לקרקע יחד עם רעייתו לאה. במשפחה ציינו כי הוא היה "טוב עם הבריות, אוהב ובונה הארץ ויישובה".

הוא יובא למנוחות היום (שלישי) בשעה 13:00 בהר המנוחות בירושלים. הוא הותיר אחריו את רעייתו לאה, ילדים ונכדים הממשיכים את דרכו. חתנו הוא רובי טלמן, מנכ"ל החברה לפיתוח השומרון.

בשל ימי חול המועד, בני המשפחה יתחילו לשבת שבעה בביתם שבירושלים רק החל מיום חמישי הקרוב.

פטירתו מגיעה לאחר האובדן הכבד שספגה המשפחה עם נפילתו של הבן יצהר הי"ד, מפקד פלגה ביחידת שלדג, בקרב בינואר לפני שנתיים.