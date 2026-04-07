למעלה מחודש של שהייה ממושכת במקלטים ובמרחבים מוגנים מציב אתגר שלא תמיד מדברים עליו: הפגיעה השקטה בבריאות הגוף.

שעות ארוכות של ישיבה וחוסר תנועה אינן רק אי־נוחות - אלא גורם סיכון ממשי שחשוב לתת עליו את הדעת, דווקא בתקופה רגישה זו.

מבחינה רפואית, ישיבה ממושכת גורמת לירידה בזרימת הדם, בעיקר בגפיים התחתונות. כאשר אדם שוהה שעות ארוכות במנח ישיבה, פעילות שרירי הרגליים פוחתת, והמשאבה הוורידית הטבעית של השוקיים פועלת ביעילות נמוכה יותר. כתוצאה מכך עלולה להתרחש האטה בזרימת הדם, עלייה בסיכון לבצקות ואף להיווצרות קרישי דם בוורידים - במיוחד בקרב מבוגרים או בעלי גורמי סיכון. מחקרים עדכניים מדגישים כי גם אצל אנשים פעילים, ישיבה ממושכת כשלעצמה מהווה גורם סיכון מטבולי ולבבי.

גם במרחב מוגן ניתן - ואף חייבים - לשלב תנועה. ההמלצה המקצועית היא לבצע אחת ל־30-60 דקות הפסקות קצרות הכוללות תרגילים פשוטים: קימה וישיבה מכיסא, הרמת ברכיים לסירוגין, כיווץ ושחרור שרירי השוקיים, סיבובי קרסוליים, מתיחות לכתפיים ולגב העליון, ואף הליכה קצרה ככל שהמרחב מאפשר. גם שתיים עד חמש דקות של תנועה עשויות לשפר משמעותית את זרימת הדם, להפחית נוקשות ולסייע באיזון רמות הסוכר.

אך לא רק הגוף מרוויח מכך. לפעילות גופנית יש גם השפעה נפשית משמעותית, במיוחד בתקופות של מתח ואי־ודאות. היא מפחיתה את רמות הקורטיזול, משפרת את מצב הרוח ותורמת לתחושת שליטה. בנוסף, תנועה מגבירה את זרימת הדם למוח ומשפרת ריכוז, ערנות ויכולת קבלת החלטות - מרכיבים חיוניים במצבי חירום.

החשיבות הזו מתחדדת עוד יותר בקרב חיילים. עבורם, כושר גופני אינו רק עניין בריאותי - אלא תנאי בסיסי לכשירות מבצעית. הספרות הרפואית והצבאית מדגישה כי כושר גבוה תורם לסבולת לב־ריאה, לכוח פונקציונלי, למניעת פציעות וליכולת התאוששות מהירה.

חיילים מוצאים עצמם לא אחת יושבים שעות ארוכות במוצבים, ברכבים ממוגנים או בחדרי פיקוד, ולעיתים נדרשים לעבור במהירות ממצב של מנוחה לפעילות אינטנסיבית. מצב זה יוצר עומס פיזיולוגי משמעותי. מחקרים מצביעים על כך שגם בקרב אוכלוסייה מאומנת, ישיבה ממושכת פוגעת לא רק בכושר הגופני אלא גם בריכוז ובתגובה המנטלית. לכן, גם בצבא נהוג לשלב תרגילי הפעלה קצרים במהלך משמרות.

התרגילים המומלצים במצבים אלו כוללים סקוואטים, פלאנקים קצרים, עליות ברכיים, תרגילי ליבה, שכיבות סמיכה ומתיחות דינמיות. הם מסייעים לשמור על טונוס השרירים, משפרים זרימת דם ומפחיתים סיכון לפציעות - במיוחד כאשר נדרש מעבר מהיר לפעולה.

יש לזכור כי עומסים מצטברים, נשיאת משקלים, חוסר שינה ושילוב של חוסר תנועה עלולים להוביל לפציעות כמו דלקות גידים, כאבי גב תחתון ושברי מאמץ. שמירה על שגרה של חיזוק שרירי ליבה, ירכיים ושוקיים יכולה להפחית באופן משמעותי את הסיכון לכך.

מעבר לכל אלה, קיים קשר הדוק בין כושר גופני לבין חוסן נפשי. פעילות גופנית תורמת לעמידות במצבי לחץ, לערנות ולתפקוד קוגניטיבי מיטבי. מחקרים אף מצביעים על קשר ישיר בין כושר גופני טוב לבין יכולת קבלת החלטות תחת לחץ.

בסופו של דבר, המסר פשוט וברור: גם בתנאים המגבילים ביותר - אסור לוותר על תנועה.

אדם שנשאר בתנועה, בכל המובנים, הוא אדם בריא יותר.