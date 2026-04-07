הזירה בפתח תקווה דוברות כבאות והצלה

בפעם השנייה הבוקר שוגר טיל מאיראן לעבר מרכז הארץ. הטיל האחרון היה בעל ראש קרב מתפזר. דיווחים על נפילות התקבל בתל אביב, רמת גן, פתח תקווה וגני תקווה.

במקביל שוגר מטח של עשר רקטות לפחות מלבנון לעבר ישובי צפון הארץ. צעירה כבת 20 נפצעה באורח קל בזירת הנפילה בנהריה. היא נפגעה בראשה מאבנים שעפו מההדף ופונתה לבית החולים לגליל בעיר יחד עם עוד שני נפגעי חרדה. כמה כלי רכב עלו באש.

על פי נתוני צה"ל, משעות הבוקר המוקדמות שוגרו כ-40 רקטות מלבנון לעבר יישובי הגליל, כאשר מרכז הכובד של המטח האחרון הופנה לעבר העיר נהריה.

הזירה בנהריה מד"א

כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף פועלים בזירה לצד חבלני המשטרה שפועלים לבידוד הזירות וסריקה אחר נפלים נוספים, בעוד לוחמי האש פועלים לכיבוי שריפות שפרצו כתוצאה מהנפילות.

מוקדם יותר שוגר טיל מתפצל מאיראן לעבר המרכז - שהסתיים בנס ללא נפגעים. למרות שיגור טיל מצרר ואזעקות בערים רבות בגוש דן, בשרון ובשפלה, כוחות הביטחון דיווחו על חמש זירות נזק שונות - ללא נפגעים בנפש.

הזירה המרכזית נרשמה ברמת השרון, שם פגע הטיל, או שברים ממנו, סמוך מאוד למקלט ציבורי. מעוצמת הפיצוץ וההדף, רכב שחנה במקום התהפך על גגו ונבלם רק לאחר שפגע בקיר המקלט. נזק כבד נגרם לרכב ובאזור.

זירה נוספת נרשמה סמוך לקניון איילון, באזור התפר שבין רמת גן לבני ברק. במקום נפל רסיס שגרם לפעירת בור בכביש ולנזק לרכב שחנה בסמוך.

גם בראש העין הורגשו תוצאות הירי האיראני. רסיסי הטיל פגעו בכביש, במדרכה ובגדר של בית פרטי בעיר. תושבי האזור דיווחו על הדי פיצוצים. גם כאן, למרבה המזל, לא היו נפגעים.