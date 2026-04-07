משימת נאס"א ממשיכה לספק הישגים דרמטיים: ביממה האחרונה עדכנה הסוכנות כי צוות האסטרונאוטים של Artemis II השלים הקפה סביב הירח, תיעד את הצד הרחוק שלו - ואף שבר שיא היסטורי למרחק הגדול ביותר שאליו הגיעו בני אדם.

החללית הגיעה למרחק של כ־406,800 קילומטרים מכדור הארץ - מרחק גדול יותר מזה שהושג במשימת Apollo 13 בשנת 1970.

במהלך המעבר סביב הירח, תיעד הצוות את פני השטח מהצד הרחוק - אזור שאינו נראה מכדור הארץ. האסטרונאוטים דיווחו על מכתשי פגיעה רבים, זרמי לבה קדומים, סדקים ורכסים שנוצרו לאורך מיליארדי שנים.

בנוסף, הם הבחינו בהבדלים בולטים בצבע, בבהירות ובמרקם פני הירח - נתונים המספקים למדענים רמזים חשובים על תהליכי ההתפתחות של גרם השמיים.

אחד הרגעים המיוחדים במשימה היה כאשר האסטרונאוטים צפו ב"שקיעת כדור הארץ" - תופעה שבה כדור הארץ נעלם מתחת לאופק הירח כאשר החללית נעה מאחוריו. בהמשך נצפתה גם "זריחה" כאשר החללית שבה והגיחה מצדו השני.

עם סיום שלב התצפיות, חווה הצוות ליקוי חמה שנמשך קרוב לשעה, כאשר השמש, הירח והחללית הסתדרו בקו אחד. מנקודת מבט זו ניתן היה לצפות בקורונה - האטמוספירה החיצונית של השמש - סביב שולי הירח.

במהלך הליקוי, הבחינו האסטרונאוטים בתופעה נדירה נוספת: שישה הבזקי אור על פני הירח, שנגרמו מפגיעות מטאוריטים במהירות של אלפי קילומטרים לשעה.

מדובר בתיעוד נדיר יחסית, המספק מידע נוסף על קצב הפגיעות בירח ועל התנאים השוררים בסביבתו.

משימת Artemis II אינה כוללת נחיתה על הירח, אך היא מהווה שלב מרכזי בתוכנית האמריקנית להשבת בני אדם לפני הירח, לראשונה מאז שנות ה־70.

המשימה נועדה לבחון מערכות טיסה מאוישות בחלל עמוק, כהכנה למשימות עתידיות שיכללו נחיתה ואף התקדמות לעבר יעדים רחוקים יותר - בהם מאדים.

התיעוד החדש מהצד הרחוק של הירח, לצד שבירת השיא ההיסטורי, ממחישים את ההתקדמות המשמעותית של האנושות בחקר החלל. הדרך חזרה לירח כבר בעיצומה - והיא קרובה יותר מאי פעם.