בטורקיה דיווחו בצהריים (שלישי) כי מחבל אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו בקרב יריות שהתנהל עם המשטרה מחוץ למבנה שבו שוכנת הקונסוליה הישראלית באיסטנבול.

לפי מושל איסטנבול, השלושה תכננו פיגוע בקונסוליה הישראלית. באירוע נפצעו שני שוטרים טורקים באורח קל. לא ידוע על נפגעים ישראלים באירוע. שר הפנים הטורקי מוסטפה צ'יפטצ'י הודיע כי מדובר במחבלי דאעש.

בתמונות שהגיעו מהמקום נראה אדם שוכב על הרצפה כשהוא מדמם, ובתיעודים נראו שוטרים מקומיים מנהלים חילופי אש עם המחבלים. ממשרד החוץ הישראלי נמסר כי "בזמן האירוע הקונסוליה לא הייתה מאוישת".

לפני כשנה כוחות הביטחון באיסטנבול עצרו אדם שירה לעבר בניין סמוך לקונסוליה הישראלית בעיר. לא היו נפגעים בתקרית ולא נגרם נזק למבנה השגרירות.